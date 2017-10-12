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Karsan’a Yeni Pazarlama Müdürü

12 Ekim 2017 Perşembe 13:18
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Geliştirdiği toplu taşıma sistemleriyle şehirlere modern çözümler sunan Karsan, Pazarlama Müdürlüğü koltuğunu Aslı Ör’e emanet etti. Bugüne kadar otomotiv sektöründe pek çok başarılı işlere imza atan Aslı Ör, Karsan’daki yeni görevine Ekim ayı itibariyle başladı.

Karsan'a Yeni Pazarlama Müdürü
Kuruluşunun 50. yılını geride bırakan Karsan’da, Pazarlama Müdürlüğü görevine Ekim ayı itibariyle Aslı Ör getirildi. İş hayatına telekomünikasyon sektöründe başlayan, ardından Türk otomotiv sanayinin köklü kuruluşlarından Tofaş’ta uzun bir dönem örnek sayılabilecek işlere imza atan Ör, başarılarını Karsan’da da sürdürmeyi hedefliyor.

Çalışma hayatına Turkcell’de Müşteri Temsilcisi olarak başlayan Ör, otomotiv sektörüne ise Anadolu Isuzu şirketiyle geçiş yaptı. Bir buçuk yıl boyunca Anadolu Isuzu’da Pazarlama Uzmanı olarak görev yapan Aslı Ör, ardından Tofaş’a geçiş yaparak 2007-2017 yılları arasında farklı departmanlarda görev aldı. Yaklaşık 4 yıl boyunca Kıdemli CRM Uzmanı olarak Tofaş’ta görevini sürdüren Aslı Ör, sonrasındaki 3 yıl boyunca ise Fiyatlandırma ve Pazarlama Programları Yönetmeni olarak çalıştı. Ör, Tofaş’ta son dönemde Ürün Pazarlama Yönetmeni ve Pazarlama İş Geliştirme Yöneticisi olarak başarılı işlere imza attı. Aslı Ör kariyerindeki başarılı tabloyu, bağlı bulunduğu şirketlerde aldığı çok sayıda ödülle de taçlandırdı.

Kısaca Karsan 
1966 yılında kurulan Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., 1979-1998 yılları arasında Koç Grubu çatısı altında faaliyet göstermiş, 1998’de İnan Kıraç’ın çoğunluk hisselerini almasıyla birlikte Kıraça Holding bünyesine dahil olmuştur. 1981 yılından itibaren %100 yerel sermayeyle ticari araç üreten bir firmadır. 2009 yılında belirlediği “Sınırsız Ulaştırma Çözümleri” vizyonu doğrultusunda, binek araçtan otobüse, minivandan ağır kamyona geniş bir yelpazede ürün geliştirip üretmeyi hedefleyen Karsan; bugün Bursa’da yer alan modern ve esnek tesislerinde lisans altında Hyundai Motor Company’ye ait H350 model panelvanları, minibüs ve şasi kamyonetleri, Menarinibus marka otobüsleri ve kendi markası altında Karsan JEST, Karsan ATAK ve Karsan STAR araçları üretmekte ve Karsan marka ürünlerin yurtiçi ve yurtdışında pazarlama, satış ve satış sonrası hizmet faaliyetlerini yürütmektedir.

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