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Kariyer Şenlikleri'17 katılımcılarını bekliyor

12 Nisan 2017 Çarşamba 15:45
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İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Kulübü tarafından düzenlenen Kariyer Şenlikleri bu yıl “CAREER UP!” sloganıyla katılımcılarını bekliyor.

Kariyer Şenlikleri'17 katılımcılarını bekliyor
Kariyer Şenlikleri bu sene sektöründe öncü 40’tan fazla firmanın katılımıyla 18-19 Nisan tarihlerinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde gerçekleşecek olup öğrencilere alışılagelmiş iş başvurusu atmosferinden çok farklı olarak şenlik dolu bir kariyer geçidi sunacaktır. 

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Kariyer Şenlikleri’17 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.  
Kariyer Şenlikleri’nin bu yılki sunum programı aşağıdaki gibidir:  

18 NİSAN   
10:15-11:00 ING BANK
11:05-11:50 ALBARAKA TÜRK
12:00-12:45 ANADOLU GRUBU
12:50-13:35 DELOITTE
13:40-14:25 ANADOLU SİGORTA
19 NİSAN
10:15-11:00 BAŞAKŞEHİR LIVING LAB
11:05-11:50 GARANTİ BANKASI
12:00-12:45 MAZARS DENGE
12:50-13:35 TÜRK HAVA YOLLARI
13:40-14:25 DECATHLON
14:30-15:15 TOKSÖZ GRUP
Detaylar için; www.isletmekulubu.com

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