Kariyer Şenlikleri'17 katılımcılarını bekliyor

Kariyer Şenlikleri bu sene sektöründe öncü 40’tan fazla firmanın katılımıyla 18-19 Nisan tarihlerinde İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde gerçekleşecek olup öğrencilere alışılagelmiş iş başvurusu atmosferinden çok farklı olarak şenlik dolu bir kariyer geçidi sunacaktır.

Katılımcılar, etkinliğin sonunda Kariyer Şenlikleri’17 Katılım Sertifikası almaya hak kazanacaklar.

Kariyer Şenlikleri’nin bu yılki sunum programı aşağıdaki gibidir:



18 NİSAN

10:15-11:00 ING BANK

11:05-11:50 ALBARAKA TÜRK

12:00-12:45 ANADOLU GRUBU

12:50-13:35 DELOITTE

13:40-14:25 ANADOLU SİGORTA

19 NİSAN

10:15-11:00 BAŞAKŞEHİR LIVING LAB

11:05-11:50 GARANTİ BANKASI

12:00-12:45 MAZARS DENGE

12:50-13:35 TÜRK HAVA YOLLARI

13:40-14:25 DECATHLON

14:30-15:15 TOKSÖZ GRUP

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