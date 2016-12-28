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Kargodaki uyuşturucuya geçit verilmedi

28 Aralık 2016 Çarşamba 12:29
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Gümrük muhafaza ekiplerince Hong Kong'dan İstanbul'a gönderilen kargoda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kargodaki uyuşturucuya geçit verilmedi
ANKARA (AA) - Gümrük muhafaza ekiplerince Hong Kong'dan İstanbul'a gönderilen kargoda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Hong Kong adresli bir firmadan İstanbul'daki bir şahsa gönderilen kargo, şüpheli olarak değerlendirildi.

Narkotik dedektör köpekler "Trojan", "Cash" ve "Nitro"nun söz konusu kargoya yoğunlaşmaları üzerine yapılan taramada, koli içerisinde 6 kilo 825 gram ağırlığında plastik şişeler tespit edildi. Yapılan testler sonucunda şişelerdeki sıvıların, yeni nesil uyuşturucu "gamma-Bütirolaktan" maddesi olduğu belirlendi.

Şahsın evinde yapılan aramada ise satışa hazır hale getirilmiş 39 şişede 1 kilo 335 gram aynı madde ve çeşitli miktarda uyuşturucuyla, bunları kullanmaya yarayan düzenekler ele geçirildi. 

Şüpheli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Anadolu Haber Ajansı
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