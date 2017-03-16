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Kardeşlik Kupası İzmir Down Basket'in

16 Mart 2017 Perşembe 15:58
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- Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Beckerspor'u 42-8 mağlup eden İzmir Down Basket Takımı, Kardeşlik Kupası'nın sahibi oldu

Kardeşlik Kupası İzmir Down Basket'in
 İZMİR (AA) - İzmir Down Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi ekiplerinden Bornova Beckerspor'u 42-8 yenerek Kardeşlik Kupası'nı kazandı.
Bornova Beckerspor, 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü nedeniyle İzmir Down Sendromu Derneği bünyesinde kurulan İzmir Down Basket Takımı ile Kardeşlik Kupası'nda karşılaştı.
Bornova Atatürk Spor Salonu'nda onar dakikalık 2 devre halinde oynanan karşılaşmayı 42-8 kazanan İzmir Down Basket Takımı, kupanın sahibi oldu.

İzmir Down Basket Takımı, müsabakadan sonra düzenlenen törenle kupasını ve madalyalarını aldı.
Bornova Beckerspor Antrenörü Olcay Orak, gazetecilere yaptığı açıklamada, sadece sportif organizasyonlarla anılmak istemediklerini belirterek, "Kulüp olarak sosyal sorumluluk projelerine çok önem veriyoruz. Sadece  bu işle görevli yönetim kurulu üyelerimiz var. Bugün de down sendromlu kardeşlerimiz için bir araya geldik." diye konuştu.   

Bornova Beckersporlu oyunculardan Nazlı Güler de böyle bir organizasyonda bulundukları için çok mutlu olduklarını söyledi. Toplum olarak bu tür duyarlılıkların artırılmasını gerektiğini aktaran Nazlı Güler, "Onlara destek olabildiysek ne mutlu bize." dedi.
İzmir Down Basket Takımı'nın oyuncuları da kupayı kazandıkları için mutlu olduklarını, çok eğlendikleri müsabakayı hak ederek kazandıklarını ve şampiyonluğa ulaştıklarını söyledi.

Anadolu Haber Ajansı
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