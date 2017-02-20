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Karabük'te yaşlı çift evlerinde ölü bulundu

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:46
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Komşuları tarafından evlerinde seccade üzerinde hareketsiz bulunan çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiklerinden şüpheleniliyor

Karabük'te yaşlı çift evlerinde ölü bulundu
KARABÜK (AA) - Karabük'te yaşayan yaşlı çift, komşuları tarafından evlerinde ölü bulundu.

Merkeze bağlı Sipahiler köyünde yaşayan Osman (85) ve Ayşe (82) Çerçen çiftinden haber alamayan komşuları, kapısı açık olan eve girdi. 

Karı kocayı seccade üzerinde hareketsiz gören komşuları, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri çiftin öldüğünü belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çerçen çiftinin cesetleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı çiftin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldükleri şüphesi üzerinde duruluyor. 


Anadolu Haber Ajansı
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