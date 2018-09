Kara savunma sektörü Land Forces Eurasia’da buluşacak

Türk savunma sanayi için önemli bir iş geliştirme platformu olan High-Tech Port by MÜSİAD’ın 4’üncüsünü 21-24 Kasım 2018 tarihlerinde MÜSİAD EXPO ile eş zamanlı olarak CNR Fuar Merkezi’nde düzenlenecek. Bu yıl “Milli Atılım” temasıyla yapılacak olan High Tech Port by MÜSİAD’da, kara, deniz ve hava savunma sistemlerinde ileri teknoloji üreten öncü kuruluşları ve 30’u aşkın ülkeden gelecek üst düzey askeri delegasyonla buluşacak. High Tech Port by MÜSİAD kapsamında, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan “Land Forces Eurasia” Avrasya bölgesi kara savunma araçları sektörünü bir araya getirecek. Milli Tank Altay projesi ve kara savunma araçlarında dünya markası olan Türk endüstrisi pazar ülkelerden gelecek Kara Kuvvetleri Komutanları, lojistik ve tedarik yetkilileriyle bir arada olacaklar.

Altay Tankı’nın pazarlanmasına katkı sağlayacak

Zirve ile ilgili bilgi veren High Tech Port by MÜSİAD Koordinatörü Hakan Kurt “Savunma sanayinin, yerel ve global aktörlerini, 21-24 Kasım’da 4. High Tech Port by MÜSİAD’da bir araya getireceğiz. Düzenlediği her yıl adından söz ettiren High Tech Port by MÜSİAD, bu yıl kara savunma araçları sektörünün önemli oyuncularını bir araya getireceği önemli bir zirveye ev sahipliği yapacak. Otuzu aşkın ülkeden delagasyon ve tedarik yetkililerini bir araya getirecek olan “Land Forces Eurasia”nın, sahip olduğu özellikler itibariyle Avrasya Bölgesinin en son teknolojiye sahip en önemli projesi olan Milli Altay Tankı için pazar ülkelere olan pazarlama sürecine pozitif katkı yapmasını bekliyoruz. High Tech Port by MÜSİAD’da, Azerbaycan, BAE, Bahreyn, Bosna Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Endonezya, Fas, Güney Afrika, Gürcistan, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Kuveyt, Malezya, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan, Tacikistan Tunus, Türkmenistan, Ukrayna, Umman ve Ürdün’den askeri delegasyonları ağırlayacağız. Dört oturumda düzenlenecek olan “Land Forces Eurasia”da, “Orta Doğuda Kara Gücünün Uygulanması”, “Kara Savunma Sanayii; Yenilikler ve Politikalar”, “Pazarın Geleceği ve Gerçekleri” ve “Avrasya Bölgesi'nde Kara Kuvvetleri Yaşam Döngüsü” konuşulacak.” dedi.