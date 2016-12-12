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KAR YAĞIŞI GELİYOR

12 Aralık 2016 Pazartesi 09:40
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Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimleri haricinde Trakya ve Anadolu'da yarın kar yağışı bekleniyor. Sıcaklıklar da yurt genelinde hissedilir derecede düşecek.

KAR YAĞIŞI GELİYOR
Kar yağışı yarın yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarından itibaren sıcaklıklar tüm yurtta hissedilir derecede düşecek.

Kar yağışı, yarın yurdun büyük bölümünü etkisi altına alacak. Akdeniz ve Ege bölgelerinin kıyı kesimleri haricinde Trakya ve Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yoğun kar yağışı etkili olacak.

Anadolu'da kar yağışı, çarşamba günü de etkisini sürdürecek.

Trakya'da ise kar yağışının, çarşamba kaybedeceği etkisini, ertesi gün yeniden kazanması bekleniyor. Bölgede kar yağışıyla hava sıcaklıklarının yer yer 10 derece düşeceği tahmin ediliyor.

Anadolu Haber Ajansı
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