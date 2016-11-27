banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

KAR YAĞIŞI GELİYOR

27 Kasım 2016 Pazar 15:50
Bu haber 473 kez okundu

Türkiye'nin salı gününden itibaren Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor. Salı günü Trakya'da etkili olacak kar yağışının çarşamba günü Anadolu'ya geçmesi bekleniyor.

KAR YAĞIŞI GELİYOR
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yağışların geldiğini belirterek, "Belki bakarsın yarın kar yağmaya başlar. Şimdi batıdan itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta herhalde salı, çarşambadan itibaren Türkiye'yi kaplayacak." dedi.

Eroğlu, Mehmet Sami Hancıoğlu Masal Parkı açılışının ardından Türkiye Motokros Final Yarışması ödül törenine katıldı.

Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Eroğlu, Türkiye'de yağışlı havanın ne zaman etkili olacağı yönündeki bir soruya, "Yağışlar geliyor. Belki bakarsın yarın kar yağmaya başlar. Şimdi batıdan itibaren Allah nasip ederse gelmeye başladı. Önümüzdeki hafta herhalde salı, çarşambadan itibaren Türkiye'yi kaplayacak. Kar yağışları da başlayacak. İnşallah hayırlı olur." yanıtını verdi.

Suriye'de kimyasal silah kullanıldığı yönündeki açıklamaları da değerlendiren Eroğlu, bunun büyük bir savaş suçu olduğunu, cezasının da mutlaka verileceğini kaydetti.

Afyonkarahisar Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanan Afjet Afyonspor-Maltepespor maçını izleyen Eroğlu, daha sonra koordinasyon toplantısına geçti.

Sıcaklıklar 10 derece düşecek
Edirne İl Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinin bildirdiğine göre, Türkiye'nin salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak Balkanlardan gelen soğuk havanın etkisine girmesi bekleniyor.

Soğuk hava dalgasının, salı günü Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışına neden olacağı tahmin ediliyor. Karla birlikte hava sıcaklıklarının 10 derece düşeceği ön görülüyor.

Kar yağışının çarşamba günü ise Trakya'dan Anadolu'ya geçmesi bekleniyor.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.