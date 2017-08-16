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Kapıkule'de dönüş yoğunluğu

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:44
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Yurt dışında yaşayan ve yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğa neden oldu

Kapıkule'de dönüş yoğunluğu
EDİRNE (AA) - Yıllık izinlerini memleketlerinde geçiren yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının dönüş yolculuğu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda yoğunluğu neden oluyor.

Kapıkule Sınır Kapısı'na girişte yaşanan yoğunluğu önlemek için emniyet yetkilileri çeşitli önlemler alıyor. Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarında da zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Belçika'ya dönen Turgay Kademer, tatilini Samsun'un Bafra ilçesinde geçirdiğini söyledi. Tatilde akrabalarını ziyaret ettiğini anlatan Kademer, "Büyüklerimizin elini öperek örf ve adetlerimizi yerine getirmeye çalıştık. Hüzünle dönüyoruz. Ailemizi, memleketimizi geride bırakarak gurbete gidiyoruz. Gurbet de bizim için ev. Allah nasip ederse seneye tekrar geleceğiz." dedi.

-"Türkiye'ye dönmeyi her zaman düşünüyoruz"

Fransa'ya dönen Burak Baştuğ da tatilini Erzurum ve Kırşehir'de geçirdiğini belirtti. Akrabalarının düğünlerine katıldığını ifade eden Baştuğ, "Vatan sevgisi her zaman içimizde. Gidiyoruz, boynumuz bükük. Dönüş, lafın bittiği yer bizim için. Türkiye'ye dönmeyi her zaman düşünüyoruz. Sene geçse de tekrar gelsek diye bekliyoruz. Bayrağı görünce bize yetiyor." diye konuştu.

Almanya'ya dönen Selda Filiz ise tatilin güzel ve çabuk geçtiğini söyledi. Filiz, dönüş yolculuğunun vatandan ayrılmanın hüznünü yaşadıkları için zor geçtiğini dile getirdi.

Almanya'ya dönen İsmet Demir de yurt dışında yaşayan Türklerin dönüşün ardından yıl boyunca vatan özlemi çektiğini kaydetti.






Anadolu Haber Ajansı
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