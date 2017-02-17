"Kanın bir damlası bile boşa gitmiyor"

SAMSUN (AA) - Türk Kızılayının, bağışçılardan topladığı kandan eritrosit süspansiyon, trombosit süspansiyon ile plazma elde ederek, ihtiyaç sahibi hastalara en kısa sürede ulaştırdığı bildirildi.

Orta Karadeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Muhsin Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kış aylarında kan stoklarının azalması nedeniyle Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın insanları kan bağışına davet ettiğini hatırlattı.

Davetin ardından ocak ayında bir günde 13 bin 241 ünite kan aldıklarını belirten Yıldırım, "Türk Kızılayının 60 yıllık kan alma tarihinde bir günde en fazla kan bağışı aldığı yıl, bu yılın ocak ayında gerçekleşti. İlk kez bu yıl kış aylarında kan stoklarında sıkıntı yaşamadık. Her yıl kış mevsiminde kan stoklarında azalma yaşanırdı. Genel Başkanımızın çağrısından sonra çok güzel bir dönem geçirdik." dedi.

Kanın acil değil, sürekli ihtiyaç olduğunu, Türkiye'de her 4 saniyede bir ünite kana ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Yıldırım, bu ihtiyacın karşılanabilmesi için de kan bağışının düzenli ve sürekli yapılması gerektiğini bildirdi.

Kandan 3 ürün elde ettiklerini anlatan Yıldırım, şunları söyledi:

"Kandan elde ettiğimiz ürünlerin biri, eritrosit süspansiyon dediğimiz kanın alyuvarıdır. Bu ürün 2 ila 6 derecede muhafaza edilir ve 42 gün saklanabilir. Kanın çoğunlukla kullanılan kısmı da bu üründür. Diğer ürün plazmadır. Bu ürün de elde edildikten sonra şoklanarak, eksi 25 derecenin altında 3 yıl muhafaza edilir. Bir başka ürün ise trombosit süspansiyondur. Pıhtılaşmada görev alan hücreleri içeren üründür. Bu ürün de 24 derecede muhafaza edilip, 5 gün boyunca kullanılabilir. Hastanın hangi ürüne ihtiyacı varsa hekimi bizden talep ettiğinde hızlı şekilde gerekli yerlere ulaştırırız."

Yıldırım, Türkiye'de her yıl 2 milyon 500 bin ünite kana ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Türk Kızılayı geçen yıl 2 milyon 140 bin ünite kan bağışı aldı. Yani kan ihtiyacının yüzde 85'ini karşılıyoruz. Vatandaşlarımızın Türk Kızılayına bağışladıkları her ünite kan, bir hayat kurtarıyor. Kanın bir damlası bile boşa gitmiyor. İnsanlarımızı düzenli kan bağışı yapmaya davet ediyoruz. Eğer ihtiyaç düzeyinde kan bağışçısına ulaşabilirsek, tedavi gören hastalarımız ihtiyaç duyduğu kan ürününe hiçbir sorun yaşamadan ulaşabilmiş olacaktır." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı