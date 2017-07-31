Kampta, Doğada İletişimi kesmemek için…

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Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, sadece evde, ofiste, kapalı mekanlarda değil; açık alanda, dağda, kampta da iletişim için gerekli çözümlere sahip. Özellikle yaz aylarında doğada tatili tercih edenler, kamp yapmayı sevenler için TP-Link’in akıllı telefondan powerbank’a kadar bol seçenekli taşınabilir teknolojik ürünleri bulunuyor.

Kampçılar için iletişimin kesintisiz olması çok önemli. Herhangi bir sorun olması durumunda yardım ya da desteğe ulaşabilmek, ekiplerin de kampçılara ulaşabilmesi hayati önem taşıyor. Ayrıca her şeyin yolunda gittiği durumlarda da yakınlar ile haberleşmek, güzel anları anında paylaşmak için de kesintisiz iletişim gerekiyor. TP-Link’in Neffos markalı akıllı telefonları, çift SIM kart desteği sayesinde kampçılara kesintisiz iletişim için seçenek sunuyor. Farklı operatörlerden iki hat alıp telefona takmak ve bölgesel olarak daha güçlü bağlantı sağlayan operatör ile iletişimi sürdürmek mümkün oluyor.

Taşınabilir MiFi Cihazları ile Her Yerde WiFi Ağı…

Doğa ve kamp severler için vazgeçilmez bir diğer iletişim ürünü ise taşınabilir MiFi cihazları. TP-Link’in M7300 ya da M7350 model ürünleri, 4G destekli ve 10 saat pil ömürleri sayesinde doğada olanlar için ideal ürünler. İçlerine 4G destekli SIM kart takılarak kullanılan bu ürünler, 10 cihaz/kişiye kadar bir WiFi ağı oluşturuyor. Aynı hattan 10 cihazı bu ağa bağlamak ve mikro SD kart desteğine sahip bu cihazlar ile doküman paylaşımı da yapmak mümkün oluyor. Küçük boyutları ile her yere rahatlıkla taşınan TP-Link MiFi cihazları, üzerlerinde yer alan ekran sayesinde gerekli bilgileri de izlemeyi sağlıyor.

Günümüzde iletişimin kesintisiz olması için gerekli en önemli ürünlerin başında powerbank’lar yer alıyor. Özellikle elektrik prizi olmayan noktalarda akıllı telefonları, tablet bilgisayarları, dijital kameraları, hatta giyilebilir teknoloji ürünlerini TP-Link’in güçlü ve kaliteli powerbank’ları şarj etmek mümkün oluyor. Gerçek pil değerine sahip olan ve LG’nin kaliteli pilleri kullanılan TP-Link powerbank ailesinde 20100mAh kapasiteye kadar model seçeneği yer alıyor. Bu yüksek pil kapasiteli powerbank’lar ile doğada, her yerde, birden çok cihazı ve birden fazla kez şarj etmek mümkün oluyor. Üstelik TP-Link bazı powerbank modellerinin üzerinde doğada çok işe yarayacak LED fener de yer alıyor.