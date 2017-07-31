banner181
Ana SayfaGÜNCEL

Kampta, Doğada İletişimi kesmemek için…

31 Temmuz 2017 Pazartesi 11:54
Bu haber 645 kez okundu

Doğada zaman geçirmeyi, kamp yapmayı sevenler için iletişim önemli bir gereksinim. TP-Link’in Neffos akıllı telefonları, 4G destekli taşınabilir yönlendiricileri ve powerbank’ları her yerde bağlı kalmak için ideal çözümler.

Kampta, Doğada İletişimi kesmemek için…
advertorial

Kablosuz ağ pazarında dünya lideri olan TP-Link®, sadece evde, ofiste, kapalı mekanlarda değil; açık alanda, dağda, kampta da iletişim için gerekli çözümlere sahip. Özellikle yaz aylarında doğada tatili tercih edenler, kamp yapmayı sevenler için TP-Link’in akıllı telefondan powerbank’a kadar bol seçenekli taşınabilir teknolojik ürünleri bulunuyor.

Kampçılar için iletişimin kesintisiz olması çok önemli. Herhangi bir sorun olması durumunda yardım ya da desteğe ulaşabilmek, ekiplerin de kampçılara ulaşabilmesi hayati önem taşıyor. Ayrıca her şeyin yolunda gittiği durumlarda da yakınlar ile haberleşmek, güzel anları anında paylaşmak için de kesintisiz iletişim gerekiyor. TP-Link’in Neffos markalı akıllı telefonları, çift SIM kart desteği sayesinde kampçılara kesintisiz iletişim için seçenek sunuyor. Farklı operatörlerden iki hat alıp telefona takmak ve bölgesel olarak daha güçlü bağlantı sağlayan operatör ile iletişimi sürdürmek mümkün oluyor.

Taşınabilir MiFi Cihazları ile Her Yerde WiFi Ağı…
Doğa ve kamp severler için vazgeçilmez bir diğer iletişim ürünü ise taşınabilir MiFi cihazları. TP-Link’in M7300 ya da M7350 model ürünleri, 4G destekli ve 10 saat pil ömürleri sayesinde doğada olanlar için ideal ürünler. İçlerine 4G destekli SIM kart takılarak kullanılan bu ürünler, 10 cihaz/kişiye kadar bir WiFi ağı oluşturuyor. Aynı hattan 10 cihazı bu ağa bağlamak ve mikro SD kart desteğine sahip bu cihazlar ile doküman paylaşımı da yapmak mümkün oluyor. Küçük boyutları ile her yere rahatlıkla taşınan TP-Link MiFi cihazları, üzerlerinde yer alan ekran sayesinde gerekli bilgileri de izlemeyi sağlıyor.

Günümüzde iletişimin kesintisiz olması için gerekli en önemli ürünlerin başında powerbank’lar yer alıyor. Özellikle elektrik prizi olmayan noktalarda akıllı telefonları, tablet bilgisayarları, dijital kameraları, hatta giyilebilir teknoloji ürünlerini TP-Link’in güçlü ve kaliteli powerbank’ları şarj etmek mümkün oluyor. Gerçek pil değerine sahip olan ve LG’nin kaliteli pilleri kullanılan TP-Link powerbank ailesinde 20100mAh kapasiteye kadar model seçeneği yer alıyor. Bu yüksek pil kapasiteli powerbank’lar ile doğada, her yerde, birden çok cihazı ve birden fazla kez şarj etmek mümkün oluyor. Üstelik TP-Link bazı powerbank modellerinin üzerinde doğada çok işe yarayacak LED fener de yer alıyor.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • EŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAREŞRAF LOKANTASI VE UÇARLAR İNŞAAT ATV EKOPAZAR
  • NEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTINEF, DÜNYA DEVİ İLE ANLAŞTI
  • 1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI1 NİSAN'IN ANLAMI
  • İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...İstanbul da urfanin meşhur sıra gecesi...
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.