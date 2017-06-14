Kalkınma Bakanı Elvan, TMB'nin iftar programına katıldı

ANKARA (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyada en çok konuşulan ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Türkiye, özellikle aldığı iş sayısı itibariyle Çin’den sonra dünyada 2. sıraya yerleşmiştir. Ortalama proje tutarındaki artışa baktığımızda aşağı yukarı 3-5 milyon dolarlardan 100 milyon dolara kadar ortalama proje büyüklüğüne yükselmiş durumda, bu da bizim müteahhitlerimizin çok daha nitelikli ve vasıflı işler yaptığını özellikle yurt dışında göstermektedir." dedi.

Elvan, Türkiye Müteahhitler Birliği'nin (TMB) Ankara Swiss Otel'deki iftar programında, Türkiye'nin bölgesinde ve dünyada yaşanan sıkıntılara rağmen büyümeye ve güçlenmeye devam ettiğini söyledi.

Türkiye'nin 2017'nin ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü hatırlatan Elvan, "Bu gerçekten zor koşulların yaşandığı bir dönemde önemli bir performans. Türkiye tüm uluslararası kuruluşların, ekonomistlerin beklentilerinin aksine yüzde 5 üzerine büyüdü. Beklentilere baktığımızda yüzde 2 ile 3,5 arasında bir beklenti söz konusuydu. Bu şunu gösteriyor, Türkiye tüm olumsuz koşullara rağmen girişimci ruhu yüksek, dünyadaki değişim ve dönüşüme ayak uydurabilen güçlü bir altyapıya sahip." diye konuştu.

Elvan, müteahhitlik hizmetleri ve inşaat sektörünün büyümenin "lokomotifi" olduğuna dikkati çekerek, inşaat sektörünün ekonominin canlanmasına ciddi katkı sağladığını kaydetti.

İnşaat sektörü ve müteahhitlik hizmetlerindeki güçlü yapının fırsata dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayan Elvan, bu alandaki eksiklikleri ve yapılması gerekenleri anlattı.

Elvan, kaliteli, nitelikli ve vasıflı ürünlerin üretilmesinin, belirli bir standardın üzerindeki ürünlerle kentsel dönüşümlerin gerçekleştirilmesinin sadece Türkiye için değil aynı zamanda dünya için de örnek oluşturacağını ifade ederek, "O üretilen yüksek standarttaki ürünlerin ihracı söz konusu olacaktır. Dolayısıyla bu kentsel dönüşüm projelerini gerçekleştirirken nitelikli, vasıflı standardı oldukça yüksek ve uluslararası standartlara belgelere sahip yüksek teknolojili üretim altyapısına mutlaka bizim sahip olmamız gerekiyor. Bu da bizim için önemli bir fırsat diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Teknoloji üretimi vurgusu

Son yıllarda kamu altyapı projelerine yoğunlaşılmasının yeni endüstriyel alanların ve teknolojilerin ortaya çıkmasına vesile olduğunu dile getiren Elvan, ulaşım altyapısında ise AK Parti hükümeti olarak kuzey-güney koridorlarını belirlediklerini ve bu koridorlarda bölünmüş yolların yapılmasını öngördüklerini anlattı.

Elvan, bu bağlamda tüneller açmaya başladıklarını belirterek, "Aşağı yukarı 80 yılık süreçte yaklaşık 50 kilometrelik tünel yapılmışken bugün son 14 yılda 350 kilometrenin üzerinde bir tünel yapımı gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Bu hizmetlerin yapımında teknolojiye olan ihtiyacı vurgulayan Elvan, şöyle devam etti:

"Bizim kamu alanında yapmış olduğumuz yatırımlar, bir anlamda özel sektör ve imalat sanayinde de belirli alanların gelişmesine imkan sağlıyor. Örneğin, raylı sistemler. Türkiye önümüzdeki 6-7 yıllık dönemde 12 bin kilometre hızlı tren hattı inşa edecek. Raylı sistemlerin üretiminin ve yüksek teknoloji üretiminin Türkiye’de sağlanmasına, altyapısının oluşturulmasına yönelik ciddi bir imkan sunulmuş oluyor. Bu da bizler için önemli bir fırsat. Dolayısıyla müteahhitlik hizmetlerinde ve inşaat sektöründe yaşanan gelişme aslında endüstrimizin, sanayimizin hemen hemen tüm alanlarına dokunan ve o alanlarda gelişmeyi sağlayacak olan bir potansiyeli ortaya koyuyor."

Elvan, inşaat ve müteahhitlik alanında çalışan iş adamlarının inşaatla bağlantılı alanlara da yönelmesinin önem taşıdığını belirterek, sektörde belirli bir standardın mutlaka olması gerektiğini aksi takdirde kaliteden taviz verilmek zorunda kalınacağını dile getirdi.

Standartların ve kalitenin daha da arttırılması gerektiğini kaydeden Elvan, "Özellikle iş gücü açısından ciddi sıkıntılarımız var. İş gücü verimliliği açısından gelişmiş ülkelerle kıyasladığımızda iş gücü verimliliğimizin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. İnsan altyapısının güçlendirilmesi, mesleki eğitime daha fazla önem verilmesi ve verimliliğin bu çerçevede daha üst noktalara getirilmesi son derece önemli diye düşünüyorum. Verimliliğimizin bir anlamda artması demek bizim firmalarımızın rekabet gücünün artması demek." diye konuştu.

- Teknik müşavirlik firmalarına destek

Elvan, teknik müşavirlik hizmetlerinin Türkiye'deki gelişme düzeyinin oldukça düşük olduğuna da dikkati çekerek, yüksek standartlı teknik müşavirlik firmalarının sayısının çok az olduğunu kaydetti.

Müteahhitlik ve inşaat sektöründeki gelişme dikkate alındığında Türkiye’deki teknik müşavirlik hizmetlerinin oldukça geri olduğunu ifade eden Elvan, "Bu anlamda teknik müşavirlik hizmetlerinin çok daha fazla güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Gerçekten bizim firmalarımızın başarısına başarı katacak olan en önemli unsurlardan bir tanesi Türkiye’deki teknik müşavirlik hizmetlerinin daha da güçlendirilmesi. Hükümet olarak biz de özellikle bu anlamda bir destek mekanizması vermeyi de öngörüyoruz ki müşavirlik firmalarımız çok daha güçlü bir konumda olsunlar. Sadece Türkiye’de değil, yurt dışında da hizmet verebilecek bir kapasiteyi oluştursunlar." dedi.

Elvan, eksiklikler olmasına rağmen Türkiye'nin müteahhitlik hizmetlerinde dünyada en çok konuşulan ülkelerin başında geldiğini vurgulayarak, "Türkiye, özellikle aldığı iş sayısı itibariyle Çin’den sonra dünyada 2. sıraya yerleşmiştir. Ortalama proje tutarındaki artışa baktığımızda aşağı yukarı 3-5 milyon dolarlardan 100 milyon dolara kadar ortalama proje büyüklüğüne yükselmiş durumda, bu da bizim müteahhitlerimizin çok daha nitelikli ve vasıflı işler yaptığını özellikle yurt dışında göstermektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Haber Ajansı