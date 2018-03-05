Kaleseramik’e üst düzey atama

Saint Benoit Lisesi’nden mezun olan Orbay, Yıldız Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1995 yılında aynı üniversitede İşletme yüksek lisans, 1999 yılında Koç Üniversitesi’nde Pazarlama eğitimini tamamlayan Barış Orbay, 2017 yılında da Harvard Business School’da Finans programını bitirdi. İş yaşamına 1994 yılında Takosan A.Ş.’de Metod ve Üretim Optimizasyon Mühendisi olarak başlayan Barış Orbay, 1996 yılında Türk Demirdöküm A.Ş.’de Pazarlama ve Satış birimlerinde ağırlıklı teknik satınalma ve fiyatlama sorumlulukları içeren Ürün Sorumlusu görevi ile çalışmalarını sürdürdü.

Barış Orbay, Kale Grubu’na katılmadan önce 1999-2018 döneminde Arçelik A.Ş.’de 18 yıl boyunca farklı görevler üstlendi. 1999-2004 yılları arasında Ürün Temin Yöneticisi olarak; Beko ve Arçelik markalarının yurtiçi ve yurtdışı pazarlar için ürün yönetimi ve nihai ürün satınalması süreçlerini yönetti. 2004-2010 yılları arasında Türkiye Pazarlama Yöneticisi olarak görev yapan Barış Orbay, aynı markaların Türkiye’deki tüm faaliyetlerini yönetme görevinde bulundu. 2010-2015 yılları arasında Türkiye Pazarlama Direktörü olarak; Arçelik, Beko ve Altus markalarının Türkiye pazarındaki 1900 ürün grubuna ait tüm ürün yönetimi, fiyatlama, pazarlama iletişimi, ticari kampanya tasarımı ve yönetimi süreçlerini yöneten Orbay, 2015-Ocak 2018 yılları arasında Türkiye Satış Direktörü göreviyle Yurtiçi tüm satış ve bayi yönetimi ve CRM faaliyetlerini yönetti. Barış Orbay, Kaleseramik’teki “Yurtiçi Piyasalar Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcılığı” görevine 6 Şubat 2018 tarihinde başladı. Orbay, ileri seviyede İngilizce ve Fransızca biliyor.