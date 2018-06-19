Kaleseramik, Türkiye'nin en değerli 100 markası arasında yer aldı

Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance, "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasının 2018 sonuçlarını açıkladı. Türk seramik sektörünün öncüsü Kaleseramik, geçen yıla göre 9 sıra yükselerek Türkiye’nin en değerli 100 markası arasında 73'üncü sıraya yerleşti.

Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres markalarıyla, hem teknolojik, hem de inovatif ürünler üreterek, sektörde ilkleri gerçekleştirmeyi hedefleyen Kaleseramik, Türkiye'nin en değerli markaları arasında yerini yükseltirken, küresel marka olma yolunda da büyük aşama kaydediyor.

Türkiye’nin en değerli markaları arasında yer almaktan dolayı gurur duyduklarını ve daha üst sıralara çıkmayı hedeflediklerini belirten Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, “Türkiye’nin en değerli 100 markasında A marka değerini koruyan Kaleseramik, geçen yıla göre yüzde 31 pozitif değişimle 9 sıra yükselerek, 73'üncü sırada yer aldı. Kaleseramik olarak, ‘insan’, ‘teknoloji’ ve ‘tasarım’ odaklı yaklaşımımızla; bugün ürün sunmaktan çok, yeni çözümler ve mekanlar oluşturmayı amaçlıyoruz. Trendleri yakalamanın ötesinde, her zaman trend yaratan lider markalara sahip olma misyonuyla hareket ediyoruz” dedi.

Kaleseramik’in dünya liginde yer alan dev bir Türk şirketi olduğunu vurgulayan Okan Gedik, “Kaleseramik çatısı altında faaliyet gösteren Çanakkale Seramik, Kalebodur, Kale Banyo, Edilcuoghi ve Edilgres markalarımıza ait ürünlerimizi; Türkiye çapında birçok Kale mağazasının yanı sıra uluslararası pazarda tüketiciyle buluşturuyoruz. Kaleseramik olarak, pazar liderliğimizin korunması, müşterilerimizin tatmin seviyesinin yükseltilmesi ve markalarımızın adım adım küresel marka olması yolunda yüksek Ar-Ge gücümüzle çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.