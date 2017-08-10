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Kalekim’den seramik kaplamada HIZLI ÇÖZÜM: ‘RAPİTECH’

10 Ağustos 2017 Perşembe 13:44
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Kalekim, bir gün içerisinde kullanıma açılması gereken mekanlar için geliştirdiği, yüksek yapışma gücüne sahip seramik yapıştırma harcı ‘Rapitech’ ile hızlı çözümler sunuyor.

Kalekim'den seramik kaplamada HIZLI ÇÖZÜM: ‘RAPİTECH'
Kalekim, köklü Ar-Ge tecrübesiyle geliştirdiği yenilikçi ürünlerini, ‘teknik çözüm’ konseptiyle tüketici ve profesyonellerin kullanımına sunmaya devam ediyor. Seramik uygulamaları ürün grubunda yer alan Rapitech, hızla sertleşen yapıştırma harcı olarak 6 saat sonra mukavemet alarak derz dolgu uygulamasına imkan tanıyor.

Hızlı priz alan, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış çimento esaslı yapıştırma harcı Rapitech; yer ve duvar seramiği, granit, doğaltaş gibi kaplama malzemelerinin, beton, sıva, şap gibi yüzeyler üzerine yapıştırılmasında kullanılabiliyor. Mevcut seramik üzerine seramik kaplama uygulamalarında da rahatlıkla kullanılan Rapitech, dikey yüzey uygulamalarında kayma yapmıyor.

Yüksek yapışma gücüne sahip Rapitech, bir gün içerisinde kullanıma açılması istenen mağazalar, devlet binaları, kafeler, süper marketler, havaalanları gibi mekanlarda hızlı seramik kaplamak için kapsamlı bir çözüm sunuyor.
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