Kalekim’den güçlü ve hızlı su yalıtımı: ‘Ultralastic’

Yapı kimyasalları sektörünün öncü markası Kalekim, yüksek dayanımlı, hızlı, ekstra elastik su yalıtım ve beton koruma harcı ‘Ultralastic’ ile daha sağlam, uzun ömürlü ve konforlu binaların inşa edilmesini sağlıyor. ‘Ultralastic’, binayı korozyona karşı koruduğu için depreme karşı binaların en önemli koruyucusu olarak da kritik bir öneme sahip.

Hem iç hem dış mekanlarda hızlıca uygulanabildiği gibi istenildiğinde üzeri kaplanabilen Ultralastic, üzeri kaplanmadan da yıllar boyunca yüksek performanslı su yalıtımı sağlayabiliyor. Kalekim’in iddialı ürünü, hızlı uygulama ve tuzlu sulara karşı dayanım istenen yerlerde özellikle tercih ediliyor. Uygulanmasından sadece 2 saat sonra yağmura dayanım kazanması, 16 saat sonra basınçlı suya dayanıklı hale gelmesi ve seramik kaplama işlemine başlanabilmesi gibi özellikleri ile öne çıkan ‘Ultralastic’, işçilikten de tasarruf sağlıyor.

Zorlu koşullara karşı yüksek dayanıklılık

Zorlu koşullara ve yaşlanmaya karşı çok yüksek bir dayanıklılığa sahip ‘Ultralastic’in, beton zeminlerin toprak zemine temas eden alanlarından, eski seramik ya da bitümlü kaplamalar üzerine varıncaya kadar çok geniş bir kullanım alanı bulunuyor.

‘Ultralastic’, temel altı su yalıtımı, temel ve perde duvarlar, yaya ve yük trafiğine maruz kalan yüzeyler, hızlı uygulama istenen yerler, teraslar, balkonlar, havuz, su deposu gibi daimi ıslak bölgeler, banyo, duş, tuvalet gibi ıslak hacimli mekanlar, beton, sıva, şap gibi yüzeyler ve seramik altı su yalıtımında rahatlıkla kullanılıyor.

‘Ultralastic’, alışılmış su yalıtım malzemelerine benzemeyen rengi ve hoş kokusuyla farklı bir uygulama deneyimi sunuyor. Fırça, mala, rulo veya püskürtme ile kolayca uygulanabilen Ultralastic, kalsiyum ve sodyum klorür gibi buz eritici tuzlara, deniz suyuna karşı betonu koruma altına alıyor.

Basın Bülteni