Kale, mağazalarının kapılarını Gorbon ürünlerine açıyor

Türkiye seramik sektöründe iz bırakan iki köklü markanın iş birliği sonucu, Gorbon ürünleri artık Kaleseramik’in küresel prestije sahip markaları ‘Çanakkale Seramik’, ‘Kalebodur’, ‘Kale Banyo’, ‘Edilcuoghi’ ve ‘Edilgres’ ürünleri ile birlikte Kale mağazalarında tüketici ve profesyonellerle buluşacak.

Gorbon’un özel üretim karoları Kale mağazalarında

Gorbon’un, Kaleseramik için özel üretimle hayata geçireceği, ‘Işın’, ‘Anadolu’, ‘Giza’, ‘Akdeniz’, ‘Bursa’ ve ‘Göl’ koleksiyonlarından oluşan karoları, 6 farklı formda ve 11 parlak renk tonunda tüketicilerin beğenisine sunulacak.

Müşterilerimizin farklı ihtiyaçlarını tek çatı altında karşılıyoruz

Avrupa’nın 3’üncü, dünyanın 12’nci büyük seramik karo üreticisi olarak, 100 ülkede 400’ü aşkın ihracat noktasında Kale markalı ürünlerin satıldığını vurgulayan Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik, “Dünyanın dört bir yanına ürünlerini ulaştıran Kaleseramik olarak, rekabette ayrışabilmek, daha fazla müşteriye ulaşmak, sunduğumuz ürün ve servislerin daha fazla tercih edilmesini sağlamak için kendimizi müşterilerin yerine koyuyoruz. Bu yaklaşımla, bir süre önce ürün teşhirinde bir dizi modernizasyon çalışmaları gerçekleştirerek, yeni mağazacılık anlayışıyla Kale showroom’larında değişim başlattık. Bütünsel çözümlerle müşterilerimizin beğenisini kazanacak ürünleri, sektöre yeni bir soluk getirecek vitrin, mekan ve kullanım alanları ile sunmayı amaçlıyoruz. Bugün Kaleseramik olarak, öncü ve pazar lideri markalarımızla, gerek kendi ürettiğimiz gerekse iş birliklerimizin hayata geçirdiği ürünleri, mağazalarımızda bir arada sunuyoruz. Özellikle bizim gibi özgün ürünler geliştirme çabası içinde olup tasarımı ön planda tutan ve samimi marka algısına sahip Gorbon’u, Kale ürünleri ile buluşturarak, müşterilerimizin farklı ürün taleplerini karşılamak adına önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Özel ürün seçenekleri ile sektörde fark yaratacağız

“Değer ve satış hacmimizin önemli unsuru olan Kale mağazaları, müşterilerimiz için üstün değer yaratan hizmet anlayışının bir yansımasıdır” diyen Okan Gedik, şöyle konuştu: “Kale mağazalarında ürün gruplarımızla birlikte sunulan Gorbon ürünleri, müşterilerimizin konut ve ticari alanlarda özgün mekanlar yaratmalarına yardımcı olacak. Gorbon ürünleri, Kaleseramik’in premium segment satış ağı ile tüketiciye ulaşacak. Gorbon ile hayata geçirdiğimiz yeni iş birliğiyle, hem hizmet çıtasını daha yukarı çıkaracağımıza hem de sunduğumuz özel ürün seçenekleri ile sektörde fark yaratacağımıza yürekten inanıyorum.”

Gorbon ürünleri Kale mağazaları ile çok daha görünür olacak

Gorbon CEO’su Orhan Gorbon, 60’ıncu yıllarını kutladıkları 2017 senesinde bir yandan kaliteli ve kendine özgün ürünlerle seramik piyasasına farklılık getirmeye devam ederken, diğer taraftan dünyada bilinen bir marka olmak üzere çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti. Türkiye seramik sektörünün lideri Kaleseramik ile iş birliği yapmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Orhan Gorbon, “Türkiye’nin seramik karo üretiminde tarihe mal olmuş markaları olarak geçmişten gelen tecrübelerimizi, kaliteli ve kendine özgü ürünlerle Kale’nin üst segment mağazalarında görücüye çıkması bizim için büyük önem taşıyor. Bu iş birliğiyle, Gorbon’nun özel renk ve dokulara sahip niş ürünlerini Kale mağazaları vasıtasıyla çok geniş bir tüketici grubu tarafından görünür olacak” diye konuştu.

Kale’nin Türk ve İtalyan markaları ile Gorbon ürünleri tek mağazada

Yeni iş birliği ile Gorbon ürünlerinin de yer alacağı Kale mağazalarında; seramik kaplama malzemeleri, seramik sağlık gereçleri, yapı kimyasalları, armatür, mutfak ve banyo mobilyaları, akrilik banyo küvetleri ve duş tekneleri gibi yapı ürünlerinin tamamı tek çatı altında yer alıyor.

Bu yıl 60’ıncı kuruluş yıldönümünü kutlayan seramik sektörünün köklü kuruluşu Kaleseramik ile yine 60 yıl önce bu topraklarda doğan Gorbon arasındaki iş birliği; Kaleseramik Genel Müdürü Okan Gedik ile Gorbon Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Gorbon’un ev sahipliğinde, Pera Palace Hotel Jumeirah’ta gerçekleştirilen basın toplantısıyla duyuruldu.Basın Bülteni