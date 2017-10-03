KALE ENDÜSTRİ HOLDİNG’DE İKİ ÜST DÜZEY ATAMA

Türkiye’nin güvenlik markası Kale Endüstri Holding, üst yönetiminde iki önemli atamaya imza attı. Kale Endüstri Holding Tedarik Zinciri Direktörlüğü görevine Hasan Varol, Satış Direktörlüğü görevine ise Aziz Emre Günel getirildi.







Ardından P&G Ukrayna'da, sonrasında P&G Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa Tedarik Zinciri Operasyonları Grup Müdürü olarak görev alan Varol, 2013-2017 yılları arasında Eczacıbaşı Topluluğu Yapı Ürünleri Karo Grubu'nda Tedarik Zinciri Direktörü ve eş zamanlı olarak Rusya Operasyon Direktörü olarak çalıştı.





1976 doğumlu Hasan Varol, lisans eğitimini 1999 yılında Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. İş yaşamına aynı yıl Procter&Gamble’da Üretim Mühendisi olarak başlayan Hasan Varol, 2002-2013 yılları arasında sırasıyla Gebze Fabrika SAP Proje Lideri, Gebze Fabrika Kağıt Ürünleri Fabrika Planlama ve Lojistik Müdürü, P&G Türkiye Tüm Kategoriler Yeni Ürün Planlama Müdürü, P&G Türkiye İthalat İhracat ve Yurtiçi Nakliye Müdürü olarak görev aldı.Ardından P&G Ukrayna'da, sonrasında P&G Orta Doğu, Afrika, Orta ve Doğu Avrupa Tedarik Zinciri Operasyonları Grup Müdürü olarak görev alan Varol, 2013-2017 yılları arasında Eczacıbaşı Topluluğu Yapı Ürünleri Karo Grubu'nda Tedarik Zinciri Direktörü ve eş zamanlı olarak Rusya Operasyon Direktörü olarak çalıştı.

1973 doğumlu olan Aziz Emre Günel ise, lisans eğitimini 1995’te Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı. İş yaşamına 1995’te Unilever’de Satış Mühendisi olarak başlayan Aziz Emre Günel, 1995-2002 arasında aynı kuruluşta farklı bölgelerde ve rollerde Satış Müdürü olarak görev yaptı. Daha sonra sırasıyla; 2002-2010 yılları arasında Frito Lay (PepsiCo) şirketinde Satış Operasyon Müdürü, Bölge Satış Müdürü, Pazarlama Grup Ürün Müdürü, Ulusal Satış ve İhracat Müdürü, Geleneksel Kanal Satış Direktörü görevlerinde bulundu.



2010-2012 arasında PepsiCo Londra Ofisi’ne bağlı olarak Satış Yetkinlik Direktörü, 2012-2015 arasında ise Mondelez International (Kraft) Türkiye’de Satış Direktörü olarak çalışan Aziz Emre Günel, 2015 yılında Getir Perakende ve Dağıtım Şirketi’nin kurucu ortağı oldu. 2016-2017 yılları arasında, liderlik, değişim ve proje yönetimi ile girişimcilik konularında Management Centre Türkiye’de sözleşmeli danışman olarak da görev alan Aziz Emre Günel’in girişimcilik ve kurumlarda girişimcilik üzerine yazdığı bir kitabı bulunuyor.

Basın Bülteni