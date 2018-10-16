Kale Çelik Kapı’ya kristal Elma’dan birincilik ödülü

Türkiye’nin ilk çelik kapısını üreterek sektörün oluşmasını sağlayan Kale Çelik Kapı, seri emlak ilanları için hazırlanan projesiyle Kristal Elma Festivali’nde “Yaratıcı Medya Kullanımı Basın Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

‘Tam Kapsam Güvenlik’ anlayışıyla; kilitten çelik kapıya, çelik kasadan pencereye ve elektronik güvenlik sistemlerine kadar tüm güvenlik çözümlerini bir arada sunan Kale Endüstri Holding bünyesindeki Kale Çelik Kapı, pazarlama ve iletişim dünyasını buluşturan Kristal Elma Festivali’nde “Kristal Ödül” kazandı. Kale Çelik Kapı için hazırlanan seri emlak ilanları, “Yaratıcı Medya Kullanımı Basın Uygulaması” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

Kale Çelik Kapı, prestij unsuru olarak görülüyor

Türkiye’nin ilk çelik kapısını üreterek sektörün oluşmasını sağlayan Kale; proje fikrinin yaratıcısı olan ZON Ajans ile birlikte yaptığı analizlerde, Kale Çelik Kapı’nın ilan verenler için emlak piyasasında bir farklılaşma ve prestij unsuru olduğunu ortaya koydu. Buna göre Kale Çelik Kapı’lı tüm emlakları tespit ederek ilan sahipleriyle iletişime geçen ZON; ilan metinlerine “Kale Çelik Kapılı” ibaresini ekleyerek seri ilanların yeniden yayınlanmasını sağladı ve bu uygulamayla proje Kristal Ödül kazandı.