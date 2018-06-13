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Kalamış’ta bayram 149 Euro’dan başlıyor

Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli olan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, misafirlerine Ramazan Bayramı’na özel konaklama paketi sunuyor. 14 – 17 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak üç gecelik bayram paketi, kahvaltı dahil fiyatı 149 Euro’dan başlıyor.

Kalamış’ta bayram 149 Euro’dan başlıyor

Anadolu Yakası’nın en prestijli oteli olan Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel, misafirlerine Ramazan Bayramı’na özel konaklama paketi sunuyor. 14 – 17 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak üç gecelik bayram paketi, kahvaltı dahil fiyatı 149 Euro’dan başlıyor.

13 Haziran 2018 Çarşamba 13:31
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Kalamış’ta bayram 149 Euro’dan başlıyor

Lüks ve konforun buluştuğu Anadolu Yakası’nın en prestijli otellerinin başında gelen Wyndham Grand Kalamış, Ramazan Bayramı’na özel fırsatlarıyla şehrin merkezinde eğlenceli bir tatilin kapılarını aralıyor. 14 – 17 Haziran tarihleri arasında geçerli olacak özel bayram paketinde muhteşem fırsatlar misafirleri bekliyor.

149 Euro’dan başlayan fiyatlarla

Wyndham Grand Kalamış Ramazan Bayramı paketinde, Deluxe Odada Tek kişi ya da Çift Kişi Konaklama ve 300’e yakın çeşitten oluşan zengin açık büfe sabah kahvaltısı dahil paket fiyatı 149 Euro + KDV’den başlıyor. “Bayram Paketi” odasına sahip misafirler giriş günü lokum ve şerbet ikramı ile karşılanacak. Kalamış Marina manzarasına hakim Jigger Roof Bar’da her gün 17:00 – 19:00 saatleri arasında düzenlenecek Happy Hour’da 1 adet yerli içki veya sıcak-soğuk içecek servis edilecek. 2. içecekte ise yüzde 20 indirim uygulanacak.

Tüm Yiyecek-İçecek-Spa harcamalarında yüzde 20 indirim
Özel bayram paketi kapsamında misafirler Ege’nin farklı hisler uyandıran atmosferini ve eşsiz lezzetlerinin sunulduğu Ouzo Roof Restaurant’ta ve SPA harcamalarında yüzde 20 indirimden yararlanacaklar.

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