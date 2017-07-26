Kağıthane'de patlama: 1 yaralı

İSTANBUL (AA) - Kağıthane'deki bir evde meydana gelen patlamada, 1 kişi yaralandı.

Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Çelebi Caddesi Oğuzbey Sokağı'ndaki 6 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama oldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, İGDAŞ ve polis ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliği alırken İGDAŞ ekipleri binanın doğal gazını kesti.

Patlama sırasında evde bulunan ve yaralandığı belirtilen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın, doğal gaz bağlı ocağın açık bırakılması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor. İncelemeler sürüyor.

- İGDAŞ'tan açıklama

İGDAŞ'tan konuya ilişkin yapılan açıklamada da İGDAŞ Doğalgaz Acil ekipleri tarafından yapılan incelemede, patlamanın meydana geldiği dairenin mutfağındaki ocağın açık konumda olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Patlamaya ocaktan sızan gazın neden olabileceğinin düşünüldüğü ifade edilen açıklamada, olayın kesin nedeninin yapılacak adli soruşturma sonucunda netlik kazanacağı kaydedildi.

Anadolu Haber Ajansı