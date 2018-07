Kafkasör Festivali’nin 2.gününde muhteşem konser

Bu yıl 38’incisi düzenlenen Uluslararası Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivali, 2. Günü konserler ile devam etti. Şehir merkezinde düzenlenen konsere sanatçı Yusuf Güney performansıyla damgasını vurdu.

38’inci Uluslararası Kafkasör Kültür, Turizm ve Sanat Festivalinin 2’inci günü Milli İrade Meydanında düzenlenen konserlerle devam etti. Festivale Artvin Valisi Ömer Doğanay, Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Sunuculuğunu Şakir Kara’nın yaptığı konserde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Festival kapsamında 2.gün etkinliği Artvin Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen konser etkinliği ile devam etti. Coşkulu kalabalık takip ettiği konserde ilk önce Artvin’in güçlü seslerinden Cesur Demir’in solistliğini yaptığı Grup İsina sahne alarak katılımcıların renkli performansları ile beğeni topladı. Grup İsina’dan sonra sahneye yerel sanatçı Deniz Durmuş ve orkestrası çıkarak Karadeniz şarkılarını seslendirdi. Giderek artan müzik şöleninde sahneye çıkan Cemal Çayırcı yüksek enerjisi ve sıkı performanslarından birini sergileyerek Artvinlilerin coşmasını sağladı.

Gece konuşan Artvin Valisi Ömer Doğanay, marka haline gelen festivalin adını tüm dünyaya duyurduğunu belirtti. Doğanay, “Bu güzel Cuma akşamı muhteşem zamanlamayla ve hakikaten sizin gülen yüzünüzü gördükçe memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. Artvin’imiz için hakikaten bir marka olmuş Kafkasör şenliklerinde hepinizi sevgiyle ve muhabbetle selamlamıyorum. Festivalimize hepiniz hoş geldiniz. Artvin’e ilk atandığım zaman arkadaşlarım bana dedikleri ilk şey meşhur Kafkasör Festivalini anlattılar. Burada görev yaptığım 20 ay boyunca gördüm ki gerekten Artvin deyince Kafkasör Festivali akla geliyormuş. Artvin’i marka yapan değerlerin başında Kafkasör ’dür. Bu markanıza sahip çıkın, buraya toplanarak bu markanıza sahip çıktığınız için ayrıca hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Doğanay, “Bir millet tarihiyle yaşar, kültürüyle yaşar bir milleti yok etmek isterseniz tarihini, kültürünü onun geleneklerini yok edersiniz o millette yok olur. Eğer yok olmak istemiyorsak tarihimize, kültürümüze, geleneklerimize sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Türkiye’nin değişik yerlerinde çeşitli festivaller yapılır kimisi reklam için yapar, kimisi güç gösterisi için yapar, kimisi eğlence için yapar her birisinin ayrı bir gayesi vardır. Ama bana göre Kafkasör boğa güreşleri gerçekten fıtri, doğal tabiata uygun, insan ve hayvan fıtratına uygun, gerçekten mükemmel bir organizasyon olduğunu ifade ediyorum. Benim ibret aldığım bir şey var, boğa güreşlerini seyrettiğim zaman hakikaten ibret alıyorum, o boğaların kurallara uyuşunu gördükçe zaman zaman hayıflandığım oluyor, rakip boğa sırtını dönmesine rağmen ona bir kalleşlik yapmıyor, bu durumdan ibret alacağımız çok dersler olduğuna inanıyorum. Biz hayvanları barıştırarak medeni oluyoruz, bazılarına göre de barbar oluyoruz, bazıları da hayvanları katlederek, İspanya’daki gibi hayvanları öldürerek onlar da medeni oluyorlar. Kim medeni, kim barbar ona aklıselim insanlar karar versinler. Bu markamıza sahip çıkalım diyorum. 38’ncisini düzenlediğimiz Kafkasör festivali de hepimiz için, her bir misafirimiz için, her bir Artvinli için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kazancınız, huzurunuz, sevginiz, şevkiniz, kardeşliğiniz bol olsun diyorum. Artvin’in bu günü dünden daha güzel, yarını ise bu günden daha güzel olacak diyorum. Festivalimiz ilimize ve ülkemize hayırlı olsun” diye konuştu.

Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise, festivalin kente ve ülkeye hayırlı ve uğurlu olmasını dileklerinde bulunarak, festivalin dünyadaki benzerlerine göre en barışçıl ve doğa dostu festival olduğunu söyledi

Gecenin yıldızı ünlü popçu Yusuf Güney oldu. Artvinli hayranlarının karşısına çıkarak müzik ziyafetini zirveye taşıdı. Birbirinden güzel eserlerini Artvinlilerle paylaşan ünlü popçu Artvin halkını kendisine eşlik etmesine hayran kaldı. Gecenin sonunda Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe ise bütün sanatçılara teşekkürlerini ifade ederek Artvin hatırası hediyelerini takdim etti. Yusuf Güney, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Artvin halkını birbirinden güzel parçalarını muhteşem bir performans ile seslendirerek coşturdu.

38. Kafkasör Kültür ve Turizm Festivali Konser etkinlikleri havai fişek gösterileriyle son buldu.