Kadoil, istasyon yatrımlarına devam ediyor

Akaryakıt dağıtım sektöründe 500’ü aşan istasyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kadoil, Talayhan Petrol ile istasyon ağını genişletmeye devam ediyor. İstasyon açılışı Kadoil Satış Müdürü Alper Karaeminoğulları, Bölge Müdürü Sevgi Kanat, satış ekibi, bölgenin ileri gelenleri ve vatandaşların geniş katılımıyla gerçekleştirildi.

Kadoil, Talayhan Petrol’le birlikte Mardin’deki hizmet noktalarının sayısını 19’a çıkartmış oldu. Mardin’in en merkezi noktalarından biri olan Kızıltepe ilçesinde, geniş bir alanda konumlanan Kadoil’in yeni istasyonu Talayhan Petrol, kanopi alanında 4 ada barındırıyor. Bu 4 adadan biri, LPG’li araçlar için yine bir Kadoil markası olan KadoGaz ile hizmet vermek üzere planlandı. Talayhan Petrol ile iş birliği yapmak isteyen filo sahipleri Kadoil’in son sistem son teknoloji ile hizmet verdiği taşıt tanıma sistemi olan Kadomatik’den kolaylıkla yararlanabilecek. Müşteri memnuniyetini ön planda tutan istasyon yetkilileri pratik araç yıkama ünitesi ve geniş market alanı ile müşterilerine 7 gün 24 saat hizmet sunmaktadır.

Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu ile bütün Kadoil ekibinin olumlu ve yapıcı yaklaşımları ile kendini büyük bir aile içinde bulduğunu belirten istasyon sahibi Veysi Talayhan, Kadoil’i tercih etmelerinde bu davranışların çok önemli rol oynadığını vurguladı. Sayın Talayhan; ’’Kadoil Ailesi’yle 3-4 aydır süren görüşmelerimiz Kadooğlu Holding’in gücünü ve sıcaklığını bize hissettirdi. Akaryakıt sektöründe yüzde yüz yerli sermaye yapısıyla stratejik noktalarda kurulmuş dolum tesisleri, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile fark yaratan Kadoil markasıyla beraber yürümekten mutluluk duyacağız. Bu istasyonumuzla başta bölge çiftçileri olmak üzere tüm Mardin halkına ayrıcalıklı ve fark yaratacak hizmetler sunacağız. İstasyonumuz ilçemize ve şehrimize hayırlı olsun.’’dedi.

500’ü aşkın istasyonu ve 148 bin metreküp depolama kapasitesi ile Kadoil, istasyon ağını genişletip hizmet kalitesini en üst seviyeye çıkarma hedefiyle sektördeki yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. 2018’de 500’ü aşkın bayisi ile hizmet veren Kadoil, başta il ve ilçe merkezleri olmak üzere şehir merkezlerindeki yeni istasyonları ile her geçen gün daha fazla tüketiciye ulaşıyor.



