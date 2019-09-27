Kadınlar kiralık daire aramasında erkekleri geçti!

İlan karşılaştırma ve bölge analiz raporlarına yer verilen yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet, ev arama sürecinde kadınların en büyük yardımcısı olmaya devam ediyor. Emlakjet’in kadınların konut tercihlerini ortaya koyan yeni analizine göre, 2018 yılı ve 2019’un ilk yarısında toplam nüfusun konut arama verilerine göre, kadınların (yüzde 56), erkeklerden (yüzde 44) daha fazla kiralık konut arayışında bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Emlakjet ‘Telefona Bak’ butonuna tıklayarak emlakçıları arayan kadın oranının (yüzde 52) erkeklerden (yüzde 48) fazla olduğu tespit edildi. Konut arayışlarında lokasyon olarak ‘aile, iş ve okullara yakınlığı’ ön planda tutan kadınlar, en çok 2+1 ve 3+1 daireleri aradı. Emlakjet’in ‘Birlikte arama, ilan karşılaştırma, çevresinde arama’ gibi sektörde ilk olan inovatif ürünleri ise en çok kadınların ilgisini çekti.

Emlakjet Ceo’su Tolga İdikat kadınların konut tercihlerini ortaya koyan analizdeki 7 maddeyi şöyle değerlendirdi:

Kendilerine ait özel alanları olmasını istiyor

‘’2019 yılında 20 milyonun üzerinde farklı insanın konut aradığını, bu kitlenin yüzde 48’inin erkek, yüzde 52'sinin kadın olduğu Emlakjet verilerine göre, 2018 yılında olduğu gibi kadınlar kiralık daire aramasında baskın çıktı. Kadınların kiralık daire arayışlarındaki eğilimlerini şöyle değerlendirebiliriz: Kadınlar artık 20’li yaşlarının başında evlenmiyorlar. Ekonomik özgürlüklerini ellerine alan kadınlar aileleri ile yaşamak yerine ev kiralayarak kendi özel alanlarında yaşamayı tercih ediyorlar. Evlilik öncesi tek başına yaşayan kadınların yanı sıra boşanma sonrasında da kendilerine ait özel alanlarının olmasını isteyen kadınlar artık aileleri ile aynı evde yaşamak istemiyorlar.

Okul ve işe yakınlığı ve güvenliği daha çok önemsiyorlar

Evli Kadınlar için tercih ettikleri konutun iş, okul, aile gibi unsurlara yakın olması oldukça önemli. Bu sebep ile kadınlar iş, okul gibi değişikliklerde evlerini bu kurumlara daha yakın bir lokasyona taşımayı tercih ediyor. Bekar kadınlar ise tercih ettikleri konutun bu unsurları taşımasının yanı sıra güvenli bir bölgede yer almasını önemsiyor. Şehir merkezine, eğitim, sağlık ve alışveriş alanlarına yakınlık, kadınların ev kararını vermesinde önemli bir etkiye sahip. Bu aşamada kadın ziyaretçilerin, Emlakjet tarafından sektörde ilk olarak sunulan ve konut ilanının şehrin herhangi bir noktası girilerek kolay bulunmasını sağlayan ‘Yakınında Ara’, 1.5 kilometrelik alandaki tüm sosyal çevre ve yaşam alanlarını gösteren ‘Çevrede Ne var?’ ürünlerini kullanarak arama yaptığını gözlemledik. İlanı merkez alarak yakın mesafedeki önemli yerlere ulaşım bilgisi ve uzaklığını görüntülemeyi mümkün kılan ‘Nasıl giderim’ gibi hizmetler de daire arayışında olan kişilerin hayatını kolaylaştırıyor.

Kadınlar en çok 2+1 ve 3+1 daireleri tercih ediyor

Emlakjet verilerine göre, kadınların en çok aradığı konut tipinin 2+1 konutlar olduğu bilgisine ulaşıldı. 1+1 veya 4+1 konut arama oranlarının daha düşük seviyelerde kaldığı gözlemlendi. Tek başına yaşama oranlarının arttığı günümüzde, özel alan ihtiyacı artan bekar kadınların konut tercihlerinde 1+1 daireler yerine 2+1 dairelere yöneldiği gözlemlendi.

Kadınlar ilan karşılaştırmayı ve birlikte aramayı seviyorlar

Kadınlar erkeklere oranla daha detaylı inceleme yaparak karşılaştırma yapmayı seviyor. Bu durum Emlakjet tarafından sektörde ilk olarak sunulan inovatif ürünlerden ‘Birlikte arama’ ve ‘İlan karşılaştırma’nın da yıldızını parlattı. Seçilen 4 ilanın aynı anda tüm özellikleriyle yan yana görüntülenmesine imkân veren ‘İlan karşılaştırma’ ve favori ilan listelerini e-posta yoluyla istenilen kişilerle paylaşma fırsatı veren ‘Birlikte arama’, son dönemde kadınlar tarafından konut aramalarında sıklıkla kullanılıyor.

Yeşil alana ve ferah dairelere sahip projeleri tercih ediyorlar

Kadınlar daire kiralama kararını verirken erkeklere göre daha seçici davranıyor. Kadınların evde en çok vakit geçirdiği sosyalleşme alanlarından olan salon ve mutfak, yatak odası ve balkonun iyi ışık alıp ferah olması oldukça büyük bir önem taşıyor. Evin güney cephesinin olması ve yeşil alanlara sahip olması da kadınlar için oldukça büyük bir öneme sahip. Projeler arasında da özellikle yeşil binalar, yeşil alanı bol projeler ve sağlıklı yaşam konseptli projeler en çok tercih edilen ilanlar arasında yer alıyor. İhtiyaçlarına uygun konut projesine kolay, keyifle ve hızla ulaşmak isteyenler, Emlakjet ‘Projeler’ sayfasında 1.000’i aşkın markalı konut projesini bir arada bulabiliyor.

Kadınlar en çok bu ilçelerde ev arıyor

Emlakjet verilerine göre, kadınlar sırası ile en çok İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya’da konut arıyor. İstanbul’da ise Kadıköy, Küçükçekmece, Ümraniye, Beylikdüzü, Bahçelievler, Maltepe ve Üsküdar ilçelerinde ev arıyor. En çok aradıkları 2+1 ve 3+1 dairelerin bu bölgelerde şehir merkezine oranla daha uygun fiyatlarda olması, seçimlerinde önemli bir etkiye sahip.

Fonksiyonel alanlara sahip daireleri tercih ediyorlar

Daire arayışlarında konforu ve fonksiyonelliği bir arada arayan kadınlar, ‘depo, kiler, çamaşır odası’ gibi ekstra alanları olan dairelere daha çok ilgi gösteriyorlar. Son yıllarda projelerde 2+1’lerin 1+1 büyüklüğünde ancak bahsettiğimiz ekstra bölümlerle tasarlanması bu ihtiyacın önemsendiğimi gösteriyor. Projelerde ‘buçuk konsepti’, 2,5+1, 3,5+1 denilen daire tipleri de yoğun ilgi görüyor.

Emlakjet Hakkında:

2006 yılında bağımsız girişimciler tarafından kurulan Emlakjet.com, Mayıs 2014’te risk ve girişim sermayesi platformu iLab Holding tarafından satın alındı. “Sen o evi hayal et, gerisi Emlakjet!” sloganı ile satılık veya kiralık dairelere en pratik şekilde ulaşma imkânı sunan yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet, İlab Holding çatısı altına girdiği günden bu yana marka yatırımları ile ciddi bir ürün geliştirme süreci içine girdi. İster satılık ya da kiralık ister yatırımlık olsun aranılan evi en hızlı, en kolay ve en keyifli şekilde bulma imkânı sunan Emlakjet CEO’su Tolga İdikat liderliğinde, ayda 40 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 7,5 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün en büyük iki portalından biri oldu. Emlak ofisleri ve bireyler tarafından oluşturulmuş 500 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanına sahip olan Emlakjet, bu ilanları kullanıcılara internet sitesi ve mobil işletim sistemleri üzerinden ulaştırıyor. Kullanıcılar Emlakjet üzerinden Edirne’den Ardahan’a tüm Türkiye’deki ilanlar arasında karşılaştırma yapabiliyor.