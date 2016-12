İZMİR (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nükhet Hotar, toplumdaki bütün kadınların her derdine çare olmayı hedeflediklerini belirtti.

Hotar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle, AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanlığının Konak Meydanı'ndaki Tarihi Saat Kulesi önünde düzenlediği etkinlikte, Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında kadına şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla bugünün oluşturulduğunu anımsattı.

Dünyada kadınların şiddete uğradığını, sadece valizini ve çocuğunu alarak ülkesini ve geçmişini terk etmek zorunda kalanların bulunduğunu ifade eden Hotar, Türkiye'de ise son 15 yılda kadınlar yönünden çok önemli gelişmeler yaşandığını ve gelişmelerin devam ettiğini söyledi.

Hotar, kadınların okullaşma oranı, çalışma hayatı ve siyasette giderek artan bir oran içerisinde varlık göstermesinin kendileri açısından gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

"AK Parti'li kadınlar olarak hedefimiz, toplumumuzdaki her bir kadınımızın her bir derdine çare olabilmek. Bu amaçla yaptıklarımız hem kanun, hem yönetmelik, hem kurumsal, hem de örgütlenme düzeyinde ortada. Ama yapacak çok işimiz, kat edecek daha çok yolumuz var, bunun farkındayız. Bizim buradaki hedefimiz 2 tane. Bir tanesi insan olarak, kadın olarak, politikacı olarak bu sorunların çözümüne en maksimum düzeyde katkı sağlamak. İkincisi bunların duyurulması ve hayata geçirilmesinde bilinç oluşturmak. Bildiğiniz gibi kanun oluşturmak her şeyi çözmüyor, toplumda sorun olarak dile getirilen her şeyin hukuk sisteminde bir karşılığı var ama bunun yetmediğini görüyoruz."

Şiddete uğrayan en büyük kesimin kadın ve çocuklar olduğunun altını çizen Hotar, şiddeti uygulayan erkekleri yetiştirenlerin de kadın olduğunu bu nedenle annelerin desteklerinin önemli olduğunu ifade etti.

- "Gün gelir sizin kadınlarınız da bu durumla karşılaşabilir"

Nükhet Hotar, dünyadaki ekonomik dağılımın olabildiğince adil hale getirilmesi durumunda tek bir kişinin bile yoksulluk çekmeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde kadınlara yönelik katliam ve zulüm yaşandığını aktaran Hotar, şunları kaydetti:

"Uluslararası topluma bir çağrıda bulunmak istiyorum. Bugün başka ülkelerin kadınları bu eziyeti çekiyorken, bu katliama uğruyorken gün gelir sizin kadınlarınız da bu durumla karşılaşabilir. Her kötü örneği en kısa sürede kendi başımıza gelecekmiş gibi düşünüp hareket etmek zorundayız. Bugünün inşallah kadınlarımız için şiddetin bittiği, katliamların durduğu, yoksulluğun azaldığı bilinçlenmenin en üst düzeye çıktığı bir gün olmasına vesile olmasını diliyorum."

AK Parti İzmir Kadın Kolları Başkanı Gözde Keskin ise kadına yönelik şiddetin önlenmesi noktasında bütün kesimlere sorumluluk düştüğünü, mağduriyetlerin ortadan kaldırılması ve iyi örneklerin toplumda arttırılması gerektiğini söyledi.

Anadolu Haber Ajansı