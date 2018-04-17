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KADIN ŞAMPİYONA BANTBORU DESTEĞİ

Otomotiv ve beyaz eşya endüstrileri için boru üretiminde Türkiye'nin lider, Dünya'nın ise ilk 5 üreticisinden biri BANTBORU, 2016 Off-Road Şampiyonu İlayda Hancı’ya sponsor oldu ve BANTBORU Off-Road Team’i kurdu. Ülkemizin tek kadın Off-Road şampiyonu ünvanına sahip İlayda Hancı, 2018 sezonunda BANTBORU renkleriyle Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda ve TransAnatolia 2018 yarışında rekabete girecek.

KADIN ŞAMPİYONA BANTBORU DESTEĞİ

Otomotiv ve beyaz eşya endüstrileri için boru üretiminde Türkiye'nin lider, Dünya'nın ise ilk 5 üreticisinden biri BANTBORU, 2016 Off-Road Şampiyonu İlayda Hancı’ya sponsor oldu ve BANTBORU Off-Road Team’i kurdu. Ülkemizin tek kadın Off-Road şampiyonu ünvanına sahip İlayda Hancı, 2018 sezonunda BANTBORU renkleriyle Türkiye Off-Road Şampiyonası’nda ve TransAnatolia 2018 yarışında rekabete girecek.

17 Nisan 2018 Salı 11:08
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KADIN ŞAMPİYONA BANTBORU DESTEĞİ

Otomotiv ve beyaz eşya üretiminde önem taşıyan boru sistemlerinin Türkiye’deki lider üreticisi ve bu alanda dünyanın en büyük 5 kuruluşundan biri olan BANTBORU, rekabetçi performans kurumsal felsefesi kapsamında, ülkemizin tek kadın Off-Road şampiyonu İlayda Hancı’nın sponsorluğunu üstlendi ve kendi renklerini taşıyan BANTBORU Off-Road Team’i kurdu. 2016 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nı, S1 Şampiyonluğu ile kapatan, geçtiğimiz yıl ise yine BANTBORU sponsorluğunda girdiği Baja Turkey 2017’yi TH1 kategorisinde 3., Kadınlar klasmanında 2. sırada bitirerek podyumda yer alan 24 yaşındaki İlayda Hancı, 2018 sezonunda BANTBORU renkleriyle Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın tüm yarışlarına katılacak. BANTBORU Off-Road Team ve pilotu İlayda Hancı ayrıca, TransAnatolia 2018 yarışında da yer alacak. Off-Road sporunun, insan ve teknolojinin zorlu şartlarla mücadelesini temsil ettiğini söyleyen BANTBORU CEO’su Sinan Gider, “Bu sporda kurumsal varlık göstermek; markamızın temsilini, rekabetin ve performansın en üst düzeyde yaşandığı, azim odaklı yeni bir platforma taşımış olmak, bizlere heyecan veriyor. Türkiye’nin en rekabetçi sporcuları arasında yer alan şampiyon isim İlayda Hancı’ya destek vermek, bizler için aynı şekilde büyük bir heyecan kaynağı” dedi. BANTBORU’nun, kadınların güçlendirilmesi alanında en önemli küresel platform olan BM Kadınların Güçlendirilmesi Prensipleri (WEP) katılımcısı olduğunu belirten Gider, “Kapsayıcılığa ve cinsiyet eşitliğine öteden beri verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, idari kadrolarımızın ve yönetim ekiplerimizin çoğunluğunu kadınlar oluşturuyor. WEP odaklı planlamalarımız dahilinde, BANTBORU Off-Road Team de, ülkemizin tek kadın Off-Road şampiyonu İlayda Hancı pilotajında yarışıyor. Türk kadın sporcuların rekabetçi performansının, tıpkı Türk firmalarının uluslararası başarıları gibi, ülkemizin itibarına büyük katkı sağladığına yürekten inanıyoruz” dedi.

İş Yapışı ve Sosyal Angajmanlarıyla Dünya Markası
Dünyada üretilen her 100 otomobilden 4’ünün fren ve yakıt sistemlerinde ürünleriyle var olduklarını belirten Gider, “İnsanların her gün kullandıkları otomobillerinde, performans ve güvenlik açısından kritik öneme sahip sistemlerde biz varız. Dünyanın en rekabetçi sektörleri arasında gösterilen otomotiv endüstrisinde, önde gelen küresel markaların rekabetçi performansına destek oluyoruz. BANTBORU, gerek küresel ayak izi ve iş yapış şekilleri, gerekse sosyal angajmanları ile gerçek bir dünya şirketi kimliği taşıyor” şeklinde konuştu.

22 yaşında Türkiye’nin İlk Kadın Off-Road Şampiyonu Oldu
1994 doğumlu İlayda Hancı, Off-Road kariyerine 2013 yılında, babası Mehmet Hancı’nın ko-pilotluğunda başladı. 2016 yılında S1 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nı kovalayan ve sezonu bu sporda ülkemizin ilk kadın şampiyonu olarak kapatan Hancı, 2017 yılında da Batuhan Korkut ko-pilotluğunda, BANTBORU renkleri taşıyan Suzuki Grand Vitara’sıyla Baja Turkey 2017 yarışına katıldı. 500 kilometresi özel etap olmak üzere 812 kilometrelik parkurda, ülkemizden ve 9 farklı ülkeden sporcularla rekabet eden Hancı, bu zorlu yarışı TH1 kategorisinde 3., Kadınlar klasmanında 2. sırada bitirme ve podyumda yer alma başarısı gösterdi.

BANTBORU Off-Road Team, İlayda Hancı pilotajında, 7 ayaktan oluşan Türkiye 2018 Off-Road Şampiyonası’nın tüm yarışlarına ve ayrıca Ağustos ayı içerisinde gerçekleşecek uluslararası TransAnatolia 2018 yarışına katılacak.


Türkiye Off-Road Şampiyonası, şu yarışlardan oluşuyor;
Sakarya 54 OSK (21-22 Nisan), Ankara ANDOFF (12-13 Mayıs), Samsun VEZİROFF (30 Haziran-01 Temmuz), Sinop SİNOFF (28-29 Temmuz), Denizli DENDOFF (29-30 Eylül), Karabük KARDOFF (27-28 Ekim), İstanbul İPSK (24-25 Kasım),

Son Güncelleme: 17.04.2018 11:23
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