Kadın Girişimcilere Zirve’den Ödül

Daha önce iki sefer Diyarbakır ve bir kez Urfa’da gerçekleştirilen zirve bu yıl Van’da ki Elite World Otel’de düzenlendi. Zirvede Türkiye’nin en başarılı iş kadınlarından 8’inin katılımcı olarak yer aldığı semineri 100’ün üzerinde girişimci dinledi. Proje, inovasyon, girişimcilik, ekonomi gibi alanlarda konuşma yapan katılımcılar, kadın girişimcilere hayallerini inşa ederek kendi çevrelerinde nasıl lider olabilecekleri hakkında tavsiyelerde bulundu.

Zirve öncesi Towerlife Parakende ve Lokasyon Danışmanlığı yöneticilerinden Selen Deniz, İzmir Valisi Erol Akyıldız’ı ziyarette bulundu. Selen Deniz’e layık görülen bu ödülden dolayı gurur duyduğunu dile getiren Vali Akyıldız ; ‘’Selen Hanım Ülkemizi ve İzmir’i çok güzel temsil ediyor, Ticari başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.

Anadolu Haber Ajansı