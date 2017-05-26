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Kadın Girişimcilere Zirve’den Ödül

26 Mayıs 2017 Cuma 17:42
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Genç Liderler ve Girişimciler Derneği ile Adana Amerikan Konsolosluğu işbirliği ile düzenlenen Southeast Business Woman’s Summit başarısıyla göz dolduran iş dünyasının kadın patronlarının emeğini karşılıksız bırakmadı.

Kadın Girişimcilere Zirve'den Ödül
Daha önce iki sefer Diyarbakır ve bir kez Urfa’da gerçekleştirilen zirve bu yıl Van’da ki Elite World Otel’de düzenlendi. Zirvede Türkiye’nin en başarılı iş kadınlarından 8’inin katılımcı olarak yer aldığı semineri 100’ün üzerinde girişimci dinledi. Proje, inovasyon, girişimcilik, ekonomi gibi alanlarda konuşma yapan katılımcılar, kadın girişimcilere hayallerini inşa ederek kendi çevrelerinde nasıl lider olabilecekleri hakkında tavsiyelerde bulundu.

Zirve öncesi Towerlife Parakende ve Lokasyon Danışmanlığı yöneticilerinden Selen Deniz, İzmir Valisi Erol Akyıldız’ı ziyarette bulundu. Selen Deniz’e layık görülen bu ödülden dolayı gurur duyduğunu dile getiren Vali Akyıldız ; ‘’Selen Hanım Ülkemizi ve İzmir’i çok güzel temsil ediyor, Ticari başarılarının devamını diliyorum.” Dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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