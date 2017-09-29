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“KADIN” dizisi FOX’ta başlıyor!

29 Eylül 2017 Cuma 12:01
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Yeni yayın döneminde FOX ’ta izleyicisi ile buluşacak olan, yapımcılığını Med Yapım ve Mf Yapım’ın üstlendiği ‘Kadın ’’ dizisinin merakla beklenen ilk fragmanı yayınlandı. ‘’Kadın’’ ismiyle FOX ekranlarına gelecek olan dizide Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’a Bennu Yıldırımlar, Ayça Erturan, Ece Özdikici , Şerif Erol, Seray Kaya, Feyyaz Duman ,Devrim Özder Akın, Kübra Süzgün ve Ali Semi Sefil eşlik ediyor.

'KADIN” dizisi FOX'ta başlıyor!
Genel Hikaye: Kadın, hayatın içinde iki çocuğunun ağırlığını ve sevgisini yüreğinde coşkuyla taşıyan, onları fakirliğin ve yaşam mücadelesinin içinde güldürmeyi ve hayatın zorluklarına kendini siper ederek korumayı başaran bir annenin, Bahar’ın öyküsü. Annesi tarafından sekiz yaşındayken terkedilen Bahar, daha sonra babaannesini ve babasını da kaybeder ve hayatta yapayalnız olduğunu düşündüğü günlerde delicesine bir aşkla bağlandığı Sarp’la tanışır. Ancak mutlu bir evliliğin ve iki çocuğun ardından beklenmedik şekilde hayatını kaybeden Sarp, Bahar’ın geçmişe borcu ve bağlantısı olmuştur. Onun anıları, onunla yaşadıklarını her gün yeniden yaşamakta ve kalbini başka birine kapatmıştır. Ancak onu sekiz yaşında terk eden annesinin ve ailesinin hayatına yeniden girişi, taşınmak zorunda olduğu yeni mahallesi onun önünde beklenmedik kapılar açacaktır. Kadın, yaşam mücadelesini sırtlamış kadınların hayatlarını sade bir gerçeklikle ekrana taşıyor.

YAPIM: MED YAPIM VE MF YAPIM
KANAL: FOX TV
YÖNETMEN: MERVE GİRGİN AYTEKİN
SENARYO: HANDE ALTAYLI
UYGULAYICI YAPIMCI: SUZAN SÜMELİ
Anahtar Kelimeler

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