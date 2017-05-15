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KAÇIRA’DAN HÜZÜNLÜ VEDA

15 Mayıs 2017 Pazartesi 16:56
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Geçirdiği kaza sonrasında yoğun bakımda tutulan deneyimli gazeteci Aydoğan Kaçıra, yaşam mücadelesini kaybetti. Kaçıra, Adana’daki aile kabristanlığında toprağa verilecek.

KAÇIRA'DAN HÜZÜNLÜ VEDA
 Üsküdar'da geçirdiği trafik kazası sonrası Zeytinburnu Avrasya Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve günlerdir yoğun bakımda tutulan Ekovitrin Dergisi eski Görsel Yönetmeni Aydoğan Kaçıra yaşam mücadelesini kaybetti. Dün gece yattığı yoğun bakımda hayata gözlerini yuman Kaçıra’nın ölüm haberi ailesini ve dostlarını yasa boğdu. Kaçıra, geçirdiği talihsiz kaza sonrasında, beyin kanaması teşhisiyle 19 gündür yoğun bakımda tutuluyordu. 62 yaşındaki Kaçıra'nın cenazesi, Salı günü öğle namazının ardından Adana, Düziçi'ndeki aile kabristanında defnedilecek. Kaçıra’nın ölüm haberinin ardından açıklama yapan Ekovitrin Genel Yayın Yönetmeni Bilal Koçak, “Aydoğan’la okul arkadaşlığından başlayan ve uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz vardı. Kazanın ardından yoğun bakımdayken 40 yıllık dostumuza dualar ettik. Tedaviye rağmen maalesef pazar günü itibariyle Kaçıra, aramızdan ayrıldı. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesi ve tüm yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Çok değerli bir insanın aramızdan ayrılması elbette bizi hüzünlendirdi. Mekânı Cennet olsun” şeklinde konuştu. Ekovitrin Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Abacıoğlu ve Başkan Yardımcısı Şeref Özata da, Kaçıra’nın ölümünden duydukları üzüntüyü ifade ederek taziyelerini bildirdi. Türkiye Gazetesi, Günaydın, Tan, Sabah, Bugün, Vatan, Takvim ve son olarak Yeni Asır Gazetesi'nde çalışan deneyimli gazeteci Aydoğan Kaçıra, bir dönem Ekovitrin Dergisi Görsel Yönetmeni olarak görev yapmıştı. 
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