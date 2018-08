KAAN TERZİOĞLU OTİZMLİ ÇOCUKLARIN KAHRAMANI OLDU!

Birbirinden farklı fikirlerle, ulaşılması zor eşsiz deneyimler yaratan SensinO açık artırmalarına devam ediyor. Tohum Otizm Vakfı’na bağışlanmak üzere; Türkiye'nin telekomünikasyon devi Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile öğle yemeği eşliğinde sohbet teklifi SensinO.com’da başladı.

Benzersiz deneyimleri sunmaya devam eden SensinO, ‘Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu ile öğle yemeği eşliğinde sohbet‘ teklifini açık arttırmaya sundu. En yüksek teklifi veren kişi, Türkiye'nin telekomünikasyon devi Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile öğle yemeği eşliğinde birebir sohbet etme şansını elde edecek. Sosyal sorumluluk hedefi taşıyan SensinO’da gerçekleşecek bu etkinlikten elde edilecek gelir, Özel Tohum Vakfı Özel Okulunda okuyan otizmli çocuklara eğitim desteğine dönüşecek.

3 Eylül Pazartesi gününe kadar açık artırmaya katılan ve en yüksek teklifi vererek kazanan bir şanslı kişi Turkcell'in Genel Müdürü Kaan Terzioğlu ile öğle yemeği eşliğinde sohbet ederek unutulmaz bir deneyim yaşayacak ve çekilen karelerle, bu anlar ölümsüzleştirilecek.

Otizmin bilinen tek çaresi, erken tanı ile yoğun, sürekli, özel eğitim!

Doğuştan gelen ve yaşamın ilk 3 yılında fark edilen gelişimsel farklılık olan otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2.500 çocuktan birine otizm tanısı konulurken, 2000’li yılların başında otizm tanısı konan çocuk sayısı 150’ye yükselmiştir. 2013 yılında ise 88 çocuktan birinde otizm görülürken, 2014’te %30 artış göstermiştir. Bugün doğan her 68 çocuktan biri otizm riski ile dünyaya geliyor, dünyada her 20 dakikada bir çocuğa otizm tanısı konuluyor. Türkiye’de, 0-18 yaş grubu arasında yaklaşık 352.000 otizmli çocuk ve gencimiz var.

Otizmin başlıca belirtileri arasında; başkalarıyla göz teması kurmamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla ile istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyor. Ailelerin çocuklarında aynı yaştaki diğer akranlarından farklı davranışlar ve belirtiler gözlemleniyorsa vakit kaybetmeden otizm konusunda uzman bir çocuk ergen psikiyatristine başvurmaları gerekiyor. Bilimsel araştırmalar, erken tanı ve doğru bir eğitim yöntemi ile yoğun olarak eğitim alan çocukların yaklaşık yüzde ellisinde otizmin belirtilerinin kontrol altına alınabildiğini, gelişim sağlanabildiğini, hatta bazı otizmli çocukların ergenlik yaşına geldiklerinde diğer arkadaşlarından farkı kalmadığını gösteriyor.