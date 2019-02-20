Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019
BİST
105082
ALTIN
226.293
DOLAR
5.3053
STERLİN
7.0353
EURO
6.0338

Kaan Air, dünyaya İstanbul’u helikopter ile tanıtıyor

Kaan Air, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda bu yıl da yerini aldı

Kaan Air, dünyaya İstanbul’u helikopter ile tanıtıyor

Kaan Air, ACE of M.I.C.E. Fuarı’nda bu yıl da yerini aldı

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:26
1455 Okunma
Kaan Air, dünyaya İstanbul’u helikopter ile tanıtıyor

Etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E., sektör profesyonellerini bu yıl
altıncı kez bir araya getirdi. İstanbul Kongre Merkezi’nde 20 – 22 Şubat 2019 tarihleri
arasında gerçekleştirilen fuarda ziyaretçileriyle buluşan Kaan Air, İstanbul’u kuş bakışı
helikopterden keşfetmek isteyenlere heliSightSeeing İstanbul turlarını tanıttı.
6. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines 20-22 Şubat 2019’da “Connecting Dots”
mottosu çerçevesinde hazırlanan yeni konseptiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi.
Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda yüzlerce uluslararası firma ve profesyonel sektörün
nabzını tuttu.
İstanbul’un güzelliklerini farklı açıdan görme imkanı
Dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinin “exclusive” distribütörü Kaan Air, ACE of
M.I.C.E. fuarında bir kez daha ziyaretçileriyle buluştu. Fuarda, havalimanı transferlerinin
yanısıra hava taksi ve heliSightSeeing İstanbul turlarını da, ziyaretçilere anlatan Kaan Air,
helikopter turları ile ilgili hizmetlerini tüm detaylarıyla paylaştı.
Türkiye&#39;nin en büyük helikopter işletmecilerinden olan Kaan Air’ın Leonardo helikopterleri ile
gerçekleştirdiği turlar, İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini farklı bir açıdan
görme imkanı sağlıyor.
Kaan Air Hakkında
2000 yılında Başarı Holding bünyesinde kurulan Kaan Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dünyanın en büyük
helikopter üreticilerinden; İtalyan Leonardo Helicopters ve Russian Helikopters/Kamov’un Türkiye
distribütörlüklerini yürütmektedir. Leonardo Helicopters’ın Türkiye’deki pazar payını hızla artıran Kaan Air,
2017’de de ABD’li iş jeti üreticisi Gulfstream’in Türkiye Ticari Satışlar Temsilcisi oldu. Kaan Air’in, İstanbul
Ayazağa’da 22 dönümlük bir alan üzerine kurulmuş olan tesisinde yaklaşık 16 helikopter hangarlama kapasitesi
bulunuyor. Tesis aynı zamanda Türkiye’nin tescilli en büyük heliportu olmasının yanı sıra, Leonardo
Helicopters’in JAR145 standartlarında “Bölgesel Bakım Ve Onarım Merkezi”dir. Kaan Air
müşterilerine helikopter satışının yanı sıra, kiralama, VIP taşımacılık, hava taksi, helikopter turları, havadan
fotoğraf ve film çekim faaliyetleri dışında, hangarlama, heliport, yedek parça desteği, uçuş planlama (dispatch)
servisi, yakıt desteği gibi alanlarda da geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Kaan Air, dünyanın önde gelen
farklı kategorideki helikopter üreticilerinin “exclusive” distribütörlüğünün yanı sıra, orman yangınları ile
havadan mücadele, elektrik iletim hatlarının havadan takibi, offshore, EMS gibi devlet ve özel
sektöre gerçekleştirdiği önemli projelerle pazardaki varlığını her geçen gün büyütmeye devam etmektedir. Kaan
Air, Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Avustralya, Almanya ve İtalya’daki ortaklık ve iştirakleri ile yurt dışında da
önemli projelerde yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler:
Kaan AirM.I.C.E. FuarıStanbul Kongre Merkezi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzine 11 kuruş indirim
Benzine 11 kuruş indirim
Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
Gelir vergisi beyanname verme süresi uzatıldı
PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ
PETLAS’TAN OYUNUN KURALINI DEĞİŞTİREN TRAKTÖR LASTİĞİ
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim