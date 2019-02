Kaan Air, dünyaya İstanbul’u helikopter ile tanıtıyor

Etkinlik, toplantı ve kongre endüstrisi fuarı ACE of M.I.C.E., sektör profesyonellerini bu yıl

altıncı kez bir araya getirdi. İstanbul Kongre Merkezi’nde 20 – 22 Şubat 2019 tarihleri

arasında gerçekleştirilen fuarda ziyaretçileriyle buluşan Kaan Air, İstanbul’u kuş bakışı

helikopterden keşfetmek isteyenlere heliSightSeeing İstanbul turlarını tanıttı.

6. ACE of M.I.C.E. Exhibition by Turkish Airlines 20-22 Şubat 2019’da “Connecting Dots”

mottosu çerçevesinde hazırlanan yeni konseptiyle İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlendi.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği fuarda yüzlerce uluslararası firma ve profesyonel sektörün

nabzını tuttu.

İstanbul’un güzelliklerini farklı açıdan görme imkanı

Dünyanın önde gelen helikopter üreticilerinin “exclusive” distribütörü Kaan Air, ACE of

M.I.C.E. fuarında bir kez daha ziyaretçileriyle buluştu. Fuarda, havalimanı transferlerinin

yanısıra hava taksi ve heliSightSeeing İstanbul turlarını da, ziyaretçilere anlatan Kaan Air,

helikopter turları ile ilgili hizmetlerini tüm detaylarıyla paylaştı.

Türkiye'nin en büyük helikopter işletmecilerinden olan Kaan Air’ın Leonardo helikopterleri ile

gerçekleştirdiği turlar, İstanbul’un tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini farklı bir açıdan

görme imkanı sağlıyor.

Kaan Air Hakkında

2000 yılında Başarı Holding bünyesinde kurulan Kaan Havacılık Sanayi ve Ticaret A.Ş., Dünyanın en büyük

helikopter üreticilerinden; İtalyan Leonardo Helicopters ve Russian Helikopters/Kamov’un Türkiye

distribütörlüklerini yürütmektedir. Leonardo Helicopters’ın Türkiye’deki pazar payını hızla artıran Kaan Air,

2017’de de ABD’li iş jeti üreticisi Gulfstream’in Türkiye Ticari Satışlar Temsilcisi oldu. Kaan Air’in, İstanbul

Ayazağa’da 22 dönümlük bir alan üzerine kurulmuş olan tesisinde yaklaşık 16 helikopter hangarlama kapasitesi

bulunuyor. Tesis aynı zamanda Türkiye’nin tescilli en büyük heliportu olmasının yanı sıra, Leonardo

Helicopters’in JAR145 standartlarında “Bölgesel Bakım Ve Onarım Merkezi”dir. Kaan Air

müşterilerine helikopter satışının yanı sıra, kiralama, VIP taşımacılık, hava taksi, helikopter turları, havadan

fotoğraf ve film çekim faaliyetleri dışında, hangarlama, heliport, yedek parça desteği, uçuş planlama (dispatch)

servisi, yakıt desteği gibi alanlarda da geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktadır. Kaan Air, dünyanın önde gelen

farklı kategorideki helikopter üreticilerinin “exclusive” distribütörlüğünün yanı sıra, orman yangınları ile

havadan mücadele, elektrik iletim hatlarının havadan takibi, offshore, EMS gibi devlet ve özel

sektöre gerçekleştirdiği önemli projelerle pazardaki varlığını her geçen gün büyütmeye devam etmektedir. Kaan

Air, Türkiye’nin yanı sıra Amerika, Avustralya, Almanya ve İtalya’daki ortaklık ve iştirakleri ile yurt dışında da

önemli projelerde yer almaktadır.