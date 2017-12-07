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K. K .T. C. MİLLETVEKİLLERİNDEN MACARİSTAN ZİYARETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi toplantısı marjinda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili  Prof. Dr. Mehmet Çağlar ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili  Dr. Erdal Özcenk ile toplamda 4 kişilik bir heyetle, Macaristan’nın Başkenti Budapeşte’de temaslarda bulundu. 

K. K .T. C. MİLLETVEKİLLERİNDEN MACARİSTAN ZİYARETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi toplantısı marjinda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili  Prof. Dr. Mehmet Çağlar ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili  Dr. Erdal Özcenk ile toplamda 4 kişilik bir heyetle, Macaristan’nın Başkenti Budapeşte’de temaslarda bulundu. 

07 Aralık 2017 Perşembe 20:20
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K. K .T. C. MİLLETVEKİLLERİNDEN MACARİSTAN ZİYARETİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi, Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Komitesi toplantısı marjinda, Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili  Prof. Dr. Mehmet Çağlar ve Ulusal Birlik Partisi Milletvekili  Dr. Erdal Özcenk ile toplamda 4 kişilik bir heyetle, Macaristan’nın Başkenti Budapeşte’de temaslarda bulundu.  K.K.T.C.Meclisi Heyeti Macaristan Parlamentosunda 2 günluk yoğun bir programa katıldı. Çağlar yaptığı açıklamada, Macaristan’da yakın ilgi gordüklerini, temaslarının da gayet başarılı geçtiğini, kendilerinin de Budapeşte de bir temsilciliklerinin bulunduğunu bu vesile ile Macaristan’ı daha da yakından tanıdıklarını söyledi. Özcenk de bundan önce Strasburg, Paris, Milano ve Londra’da Avrupa Konseyi Genel Kurulu Komite Toplantilarina katilarak Kıbrıs lı Türkleri temsil ettiklerini belirtti.

Müsiad Macaristan ve DTIK Macaristan ile görüşme
Macaristan K. K. T. C. Temsilcisi Selda Çimen’nin ev sahipliğinde, Macaristan Müsiad Temsilcisi ve Dünya Türk İş Konseyi Avrupa Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar’la bir araya gelen heyet Macaristan ve Kibris ile ilgili ekonomik konulari görüştü. Görüşmenin sonundan Fadıl Başar, K. K. T. C. Milletvekilleri  Prof. Dr. Mehmet Çağlar ve Dr. Erdal Özcenk’e ziyaretlerinin anısına birer porselen saat hediye etti. 

Macaristan Müsiad Temsilcisi ve DTIK Yönetim Kurulu Üyesi Fadıl Başar görüşmenin sonunda yaptığı açıklamada, K.K.T.C. heyetini Macaristan’da ağırlamaktan ve ekonomik bir çok konuda görüşme fırsatı yakaladıklarından dolayı mutlu olduklarını, K. K. T. C. Macaristan Temsilcisi Selda Çimen ve Hakan Aksoy’un da yoğun ve değerli çabaları sayesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Macaristan’da daha da yakindan taninmaya ve ilgi uyandırmaya başladığını söyledi. 

Son Güncelleme: 07.12.2017 20:27
Anahtar Kelimeler:
K.k.t.cMacaristanFadilbasaranMüsiad MacaristanDTIK Macaristan
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