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Jumbo’dan Beşiktaş’a Özel Kahve Fincanı

Jumbo’nun Edwards mağazalarında satılmak üzere Beşiktaş JK için tasarladığı kahve fincanının tanıtımı; Fatih Karaca, Fikret Orman, Şenol Güneş ve Füsun Kuran’ın katıldığı bir davetle basına tanıtıldı.

Jumbo’dan Beşiktaş’a Özel Kahve Fincanı

Jumbo’nun Edwards mağazalarında satılmak üzere Beşiktaş JK için tasarladığı kahve fincanının tanıtımı; Fatih Karaca, Fikret Orman, Şenol Güneş ve Füsun Kuran’ın katıldığı bir davetle basına tanıtıldı.

26 Aralık 2017 Salı 13:30
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Jumbo’dan Beşiktaş’a Özel Kahve Fincanı

Zamansız tasarımlara imza atan Jumbo, Türkiye'nin en büyük ve en köklü spor kulüplerinden Beşiktaş JK için özel bir kahve fincanı tasarladı. Ulaşılabilir lüks markaları içeren Edwards, Beşiktaş’a özel olarak üretilen kahve fincanını, mağazalarında satışa çıkararak tüketicisinin beğenisine sunuyor.

Beşiktaş kahve fincanının lansmanı için düzenlenen davete katılan Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı Fikret Orman, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karaca Grup CEO’su Fatih Karaca ve RMK Classic CEO’su Füsun Kuran, kendi alanında lider olan üç büyük markanın işbirliğinden duydukları mutluluğu belirttiler.

Basın Bülteni

Son Güncelleme: 26.12.2017 13:40
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