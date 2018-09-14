JAPON PRENSESİ FAHRİ KÜLTÜR ELÇİMİZ OLDU

Bir süredir Türkiye’de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Anadolu arkeolojisi, kültürleri ve tarihi ile ilgili bilimsel çalışmalar yürütmek ve desteklemek maksadıyla faaliyet gösteren Prens Mikasa Vakfı Onursal Başkanı oldu. Türkiye benim için özel bir ülke diyen prenses Mikasa için Sakıp Sabancı Müzesi’nde tören düzenlendi. Törene; Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ömer Arısoy, Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Japonya’nın Ankara Büyükelçisi Akio Miyajima, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık, Prens Mikasa Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sachihiro Omura ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte konuşan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Türkiye’nin kendisi için özel bir ülke olduğunu ifade ederek şöyle dedi:

BABASININ İZİNDE

“Türkiye benim için özel bir ülkedir. Yurt dışında gittiğim ilk ülke Türkiye idi. Babam ‘Ancak yerli halkla iletişim kurabilir hâle geldiğinde yurt dışına gitmeye değer’ düşüncesine sahipti. Bu yüzden ben çocukken İngilizce’yi tam olarak konuşamadığım için yurt dışına göndermezdi. Ben lisenin ikinci sınıfındayken babam ilk defa yurt dışına gitmeme izin verdi. Dedem Prens Mikasa’nın yıllarını verdiği Kaman Kalehöyük’ü mutlaka görmek istediğimi babama söyledim. İlk defa ziyaret ettiğim Kalehöyük’te 10 binlerce senenin zaman akışını araştırmak için adeta iğne ile kuyu kazarcasına yapılan çalışmadan derinden etkilendim.

Kalehöyük’te yürütülen kazı ve araştırma çalışmasını zenginleştirmek maksadıyla Japon Anadolu Arkeoloji Müzesi projesi gündeme geldi. Dedem, babama ‘Tomo-chan’ diye hitap ederek, ‘Sen bu işi biliyorsun. Bu iş için bağış toplar mısın?’ diye rica etti. Babam bağış toplama kampanyası için Japonya’nın dört- bir yanına koşarken ben de arada sırada yanında bulundum. Gayretimizin sonucunda Kalehöyük Arkeoloji Müzesi inşa edildi ve dünyanın dört köşesinden uzmanların toplandığı bir araştırma merkezi olarak büyük ölçüde gelişme kaydetti. Prens Mikasa’nın fikriyle düzenlenen Japon Bahçesi ise birçok turistin ve evlilik fotoğraflarını çekmek isteyen çiftlerin uğrak yeri oldu. Dedem, babam ve benim olmak üzere üç nesil Mikasa Ailesi’nin gönül verdiği bu merkezin çalışmasına sürekli destek sağlanması adına Türk hükûmetinin izniyle 2017 yılının Mart ayında Prens Mikasa Vakfı kuruldu. Bu vakıfta başkanlık görevini üstlenmek, onur vericidir. Ancak aynı anda büyük sorumluluğun altında olduğumun da farkındayım.”

İki devlet tek yüreğiz

Törende konuşan Japonya’nın Ankara Büyü-kelçisi Akio Miyajima “Japonya ve Türkiye iki devlet, tek yürektir” ifadesini kullandı. Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı ise Sabancı Topluluğu’nun Japonya ve Japon şirketleriyle birlikteliğinin 1974-1975’te başladığını ve ortaklıklarının hâlâ başarıyla devam ettiğini hatırlattı. Sabancı, “Türkiye ve Japonya’nın kültürlerini yakınlaştıran her adımı çok değerli buluyorum. 1985 yılında başlayan çalışmalarla sadece bir arkeoloji müzesi kazanılmadı, iki ülkenin dostluğu, bir dünya mirasını gün ışığına çıkardı” diye konuştu. Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık da “Anadolu’muzun tarihî değerlerinin ve arkeolojik gelişiminin desteklenmesi için ilk adımı atan Prens Mikasa’yı ve bir sonraki nesil olarak bu çalışmaları ara vermeden sürdüren Prens Tomohito’yu minnetle anıyorum” dedi. Törene katılanlar, günün hatırasına fotoğraf çektirdi.

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