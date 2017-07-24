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Jandarmadan hafriyat kamyonu denetimi

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:41
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- Plaka Takip Sistemi aracı ile tespit edilen hafriyat kamyonlarında yapılan uygulamada, araçlarda emniyet kemeri, sürücü belgeleri, araç tescil belgeleri, şerit ve hız ihlali ve aracın taşıdığı yük ile tonajı denetlendi

Jandarmadan hafriyat kamyonu denetimi
İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Kemerburgaz yolu Ağaçlı mevkisinde hafriyat kamyonu denetimi yaptı.

Jandarma ekipleri yaptıkları denetimde, Bolluca'da buluna hafriyat döküm alanı ve 3. Havalimanı inşaat bölgesinin üzerinde olduğu Ağaçlı mevkisinde Plaka Takip Sistemi aracı ile tespit edilen hafriyat kamyonlarını durdurdu. 

Yapılan uygulamada durdurulan araçlarda emniyet kemeri, sürücü belgeleri, araç tescil belgeleri, şerit ve hız ihlali ve aracın taşıdığı yük ile tonajı denetlendi.

Hafriyat kamyonlarının kasalarının denetiminde drone'lerden yararlanıldı. Yapılan kontrollerde trafik kurallarına uymayan, eksik evrakı bulunan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.

"Her an denetleniyorum" algısının oluşması için belirlenen güzergahlarda sık sık denetim yapan ekiplerin bir önceki uygulaması 6 Temmuz'da Şile Karayolunda gerçekleşmişti. 

Jandarma ekiplerinden alınan bilgiye göre, Kemerburgaz yolu üzerinde 2017 yılı içerisinde meydana gelen 13 trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Bu güzergahta günde ortalama 20 bin aracın seyrettiği belirtildi. 

Anadolu Haber Ajansı
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