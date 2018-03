Jaeger-LeCoultre'un Memovox macerası

1950 yılında ilk sahneye çıkışından itibaren bu ikonik model, alarm fonksiyonlu Jaeger-LeCoultre mekanik saatlerinden oluşan uzun bir serinin temelini attı. 1968 tarihli Memovox Polaris modeli ise bu yıl orijinal modelin tasarımı üzerine kurulu birçok farklı model ve fonksiyonla pazara sunulan yeni Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonuna ilham verdi.

“Memovox hatırlatır, haber verir ve uyandırır.” Jaeger-LeCoultre’nin henüz piyasaya çıkardığı saatin meziyetleri 1950’de yayınlanan reklam kampanyasında işte böyle anlatılıyordu. İkinci Dünya Savaşı’nın ardından gelen ekonomik toparlanma yıllarında Memovox -Voice of Memory yani Hafızanın Sesi sloganıyla- alarm fonksiyonu aracılığıyla iş adamlarının toplantılarını hatırlamalarına yardım etmek üzere tasarlandı.

Ölçülü ve klasik hatlarıyla göz okşayan manuel kurmalı bu mekanik saati benzerlerinden ayıran unsur alarm fonksiyonunu kontrol eden ilave kurma tepesiydi. Jaeger-LeCoultre Manüfaktür’ün bulunduğu İsviçre’nin Vaud Kantonu yetkilileri, Charlie Chaplin’e hediye etmek için 1953 yılında bu saati seçmişti.

Memovox Automatic

Jaeger-LeCoultre 1956’da koleksiyona alarm fonksiyonlu ilk otomatik saati ekleyerek Memovox serisini zenginleştirdi. Bu model o zamandan bugüne birçok farklı modele ilham verdi.

Marka bundan üç yıl sonra alarmlı saatinin hedef kitlesini genişletti. Grande Maison bir zamanlar müşteri kitlesini iş adamlarıyla sınırladığı modelin otomatik mekanizması sayesinde maceraseverler ve her daldaki sporcular için de ideal bir aksesuar olduğunu fark etti. 1970’lerde Memovox modellerini o dönemde yeni tasarlanan Concorde uçağıyla birlikte gösteren reklamın dinamik sloganı adeta bunun ispatı: “Memovox, for the man of action” (Memovox, aksiyon adamı için).

Memovox Worldtime ve Memovox Parking

Grande Maison 125’inci kuruluş yıldönümünde, manüfaktür uzmanlığını kutlamak için iki yeni model tasarladı. Memovox Worldtime dünyanın neresinde olursanız olun zamanı göz açıp kapayıncaya kadar gösteriyordu. Memovox Parking ise otopark sayacını denetliyor ve süre dolduğunda size haber veriyordu. Biri bunu düşünmeliydi, değil mi!

Memovox Deep Sea

Jaeger-LeCoultre 1959’da otomatik Kalibre 815 ile donatılmış Memovox Deep Sea modelini tanıttı. Memovox Deep Sea aynı zamanda alarm fonksiyonu da içeren dünyanın ilk dalgıç saatiydi. Gerçi artık bu modelde alarmın temel görevi uyandırma ikazı yapmak ya da önemli bir toplantıyı hatırlatmaktan ziyade dalgıçların zamanında yukarı çıkmalarını, dolayısıyla güvenliklerini sağlamaktı.

Memovox Polaris

Altı yıl sonra Jaeger-LeCoultre Kalibre 825 ile donanmış Memovox Polaris ufukta gözüktü. Memovox Polaris’i tasarlama fikri, 1962’de okyanusta gerçekleştirilen bir keşif gezisi sırasında doğdu. O dönemde ister uzayda, ister denizlerin derinliklerinde ya da kutup bölgelerinde olsun her türden keşif dünyayı büyülüyordu. 1963’te ilk önce 50 parçalık ön seri piyasaya sürüldü. Yeni kasanın o dönem açısında hayli büyük sayılan 42 mm’lik çapı zamanı okuma işlevini kolaylaştırmayı amaçlıyordu. Saatin bir diğer önemli özelliği de alarm mekanizmasıydı. Memovox Polaris tasarımcıları su altında da zil sesinin yüksek çıkmasını mümkün kılan bir sistem bulmak için epeyce ter döktü. Dalgıç kıyafetiyle teması nedeniyle alarm sesinin kısık çıkmasını önlemek amacıyla üç katmanlı kasa arkası geliştirildi. Bronz olan ilk kasa arkası alarmın yankılanmasını sağlıyordu. Su geçirmez kasa arkası, mekanizmanın suyla temas etmesini engelliyordu. Ve 16 delikli üçüncü kasa arkası da alarm sesinin suyun altında düzgünce duyulmasına olanak veriyordu. 200 metreye kadar su geçirmeyen bu Memovox hem darbelere hem de manyetik alanlara karşı da dayanıklıydı. Ayrıca artık harici değil dahili olan ve üçüncü bir kurma tepesiyle kontrol edilen döner bezele sahipti. Jaeger-LeCoultre 1968’de bu model için yeni ve daha sportif bir kadran tasarladı. Kadranda kullanılan baskı rakamlar, ikizkenar yamuk formunda yeniden tasarlanan saat imleri ve alarm saatini gösteren küçük üçgen Tritium® ile kaplandı. Saat kolları baton formluydu ve onlar da fosforlu bir materyalle kaplanmıştı. Elli yıl geçtikten sonra, 2018’de yeni Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonunu tasarlayan Grande Maison zanaatkarlarının esin kaynağı işte bu tasarım oldu.

Memovox Polaris II

1971’de Memovox Polaris’in yeni ve daha gelişmiş versiyonu çıkarıldı. Memovox Polaris II adlı bu model dönemin son teknolojisinin en ileri özellikleriyle donatılmıştı. Güç aldığı Kalibre 916, Jaeger-LeCoultre’un 1970’ten itibaren geliştirdiği yüksek frekanslı otomatik mekanizmalar arasındaydı. Kalibre, saatte 28,000 titreşim frekanslı volanıyla, dakikliğe yeni bir standart getirdi. Yay tamburunu sarmak için eksenin her iki yönünde serbestçe dönmesini sağlayan osilasyon ağırlığı sayesinde kurma sistemi de çığır açıcıydı. Kalibre öylesine verimliydi ki hâlihazırda Master Compressor Memovox’u çalıştıran Kalibre 956’nın tasarımı ondan etkiler taşıyor.

Master Control Memovox ve Master Grande Memovox

1998’de Master Control Memovox saatseverlerin beğenisine sunuldu. Kalibre 914 ile çalışan saatin performansı ve güvenilirliği 1000 saatlik test aşamasının ardından tescillendi. İki yıl sonra daimi takvim, Ay evresi göstergesi ve klasik Memovox modellerindeki alışılmış rezonanslı kasa arkasının yerini alan çan sistemiyle donatılmış Master Grande Memovox Caliber 909-440/2 piyasaya çıktı.

Master Compressor Memovox

2002 yılı Memovox mekanizmasının süregelen başarı hikayesinde parlak bir sayfa daha açan Master Compressor Memovox ile taçlandı.

Master Compressor Memovox

Jaeger-LeCoultre, Memovox Polaris’in etkileyici kariyerini 2008’de iki limitli edisyonla, Memovox Tribute to Polaris ile onurlandırdı: “1965” ve “1968” modelleri.

Her iki Memovox Tribute to Polaris saati de seleflerinin ruhuna ve estetiğine tam anlamıyla sadık kalmalarının yanı sıra hassaslık, sağlamlık ve güvenilirlik açısından modern standartları karşılamak amacıyla Jaeger-LeCoultre’nin son teknik yenilikleriyle donatılmıştı. Dolayısıyla Jaeger-LeCoultre Kalibre 956’ya kasa arkasından bağlı bir gongtan oluşan çan mekanizması yerleştirildi. Üstelik osilasyon ağırlığına yağlama ya da bakım gerektirmeyen seramik bilyalı yataklar takılıydı. Kasaya rezonans bölmesi görevini sürdüren su geçirmez kasa arkasının yanı sıra orijinal estetiği koruması için 16 yuvarlak delikle süslü harici kasa arkası eklendi.

Master Memovox Tribute to Deep Sea

1959 yılında Jaeger-LeCoultre alarm fonksiyonlu ilk sualtı saati Memovox Deep Sea’yi tanıtmıştı. Memovox Deep Sea’nin iki versiyonu vardı: Biri Avrupalı, diğeri Amerikalı dalgıçlara özel tasarlanmıştı. Manüfaktür 2011’de bu tarihi modeli sınırlı edisyon bir saatle anmayı seçti. Orijinali gibi onun da Avrupa ve ABD versiyonları mevcuttu. 40.5 mm çapında çelik kasaya sahip ve otomatik Memovox Kalibre 956 ile çalışan Avrupa versiyonu (959 adetle limitli bir seri) siyah kadranıyla öne çıkarken, Amerika versiyonu (359 adetle limitli bir seri) “LeCoultre” amblemli siyah/gri kadranıyla göz dolduruyordu.

Master Memovox Boutique Edition

Jaeger-LeCoultre 2016’da otomatik mekanizmalı, alarmlı ilk saatinin 60’ıncı yıldönümünü sadece JLC butiklerinde satışa sunulan özel bir sınırlı edisyon modelle kutladı. 1970’lerin Memovox “Snowdrop” modelinden ilham alan vintage tarzdaki mavi saat son derece modern bir kasaya ve tasarım detaylarına sahip. Kasanın kalbinde ise Jaeger-LeCoultre Kalibre 956 atıyor.

Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox

Grande Maison 2018’de 1968 tarihli Memovox Polaris modelinin tasarım kodlarından esintiler taşıyan yeni Jaeger-LeCoultre Polaris koleksiyonuyla karşımızda. Bu koleksiyonda Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox’a orijinal modelin görünümü ve alarm fonksiyonu uyarlandı, ancak kasa yeniden tasarlandı. 1968 tarihli modelin 50’nci yıldönümü onuruna hazırlanan 1000 saatle limitli bu seri, buram buram tarih kokan seçkin objelere tutkun olanları kesinlikle çok mutlu edecek. 1950’den bugüne çok az saat mekanizması böylesine uzun ömürlü olmayı başarmıştır. Jaeger-LeCoultre bu başarısını ilk günden itibaren güvenilirliğinden ödün vermemesine ve sürekli gelişmesine borçlu. Tasarlanmasının üzerinden altmış yıldan uzun bir süre geçmesine karşın Memovox, 2018 yılında da zamana ayak uydurmaya devam ediyor.

Jaeger-LeCoultre Manüfaktür

1833’te İsviçre dağlarındaki La Vallée de Joux’da doğduk. İlk günden beri kalibreden kasaya, her saat Manüfaktür’ümüzde usta saat yapımcılarımız tarafından tasarlanıyor, yapılıyor ve monte ediliyor. Şiarımız yaratıcılık, azim, çok çalışmak ve cesaret. Ne kadar zaman alacağının önemi yok. Önemli olan ne kadar uzun dayanacağı. Çünkü zanaatkarlık ruhu budur.