Jaeger-Lecoultre, Şanghay Uluslararası Film Festivali ile ortaklığının sekizinci yılını kutluyor

2018’de Şanghay Uluslararası Film Festivali ile art arda sekiz yıldır sürdürdüğü ortaklığı kutlayan İsviçreli seçkin saat markası Jaeger-LeCoultre’un 16 Haziran’da çok önemli bir randevusu var. Jaeger-LeCoultre, Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin açılış gecesinde klasik Çin filmlerinin restorasyonuna katkı sağlayacak bir bağış müzayedesinin yanı sıra Expo I-Pavilion’da markanın ruhunu cisimleştiren bir tema sergisinin düzenleneceği gala yemeğine ev sahipliği yapacak. Çin sinemasında atılımlar gerçekleştiren öncü film yapımcıları da ilk kez, yıllardır Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında verilen ve bu festivalin bir parçası haline gelen Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award ile ödüllendirilmeye başlanacak.

Sinema ve saat yapımcılığı zaman tutma sanatının ve etki uyandırıcı stilin ortak değerlerini paylaşır. Jaeger-LeCoultre özgünlük ideali ve yüreğinin derinliklerinde hissettiği seçkin saat yapımcılığı tutkusuyla 185’inci yıldönümünü kutlarken film yapımcılığı sanatını da onurlandırıyor. Dünyanın dört bir yanından konuklar bu unutulmaz buluşmaya tanıklık etmek için bir kez daha Şanghay’da bir araya geliyor.

Yıldız Gibi Parlayan Seçkin Zanaatkarlık

21’inci Şanghay Uluslararası Film Festivali’nin Jaeger-LeCoultre’un 185’inci kuruluş yıldönümüyle aynı tarihe denk gelmesi çok güzel bir tesadüf. Sağlam temellere dayanan ortaklıkları bu olayı daha da önemli kılıyor. Jaeger-LeCoultre’un kalbi seçkin saat yapımcılığı geleneğinden çıkıp daha büyük dünyalara yelken açan benzersiz maharete ve zanaatkarlığa duyduğu inançla çarpıyor.

Film yapımcıları bir mercekten bakarak, saat yapımcıları ise sevgili kreasyonlarıyla anlatır hikayelerini: Kökenin, tarihin, uzmanlığın ve marka kültürünün öyküsünü. Üstelik sahiplerinden değerli saatlerine muhteşem öyküler miras kalır. Jaeger-LeCoultre 6 yıl önce 15’inci Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde Rendez-Vous koleksiyonunu tanıtmıştı. 2018’de ise bu eşsiz yıldönümü nedeniyle tasarlanan Rendez-Vous Night & Day Tribute to Cinema festivale özel bir sergide beğeniye sunulacak. Kırmızı altın kasalı ve elmaslarla süslü Rendez-Vous Night & Day Tribute to Cinema sadece 100 örnekle sınırlı üretildi. Zarif beyaz kadranı üzerinde bir tutam kırmızıya bulanmış Gece/Gündüz göstergesiyle göz alan ve bileğinizi şefkatle saran yumuşacık ışıklar resitali… Rendez-Vous Night & Day Tribute to Cinema yalnızca seçkin saat yapımcılığı sanatını vurgulamakla kalmıyor feminenliği de mükemmel şekilde cisimleştiriyor.

Konuklar sergide Master ve Reverso koleksiyonlarıyla birlikte markanın yeni koleksiyonu Jaeger-LeCoultre Polaris’i de inceleme fırsatı bulacak. İsviçre’nin Joux Vadisi’ndeki manüfaktürden Çin’e gönderilen antika parçalar ve seçkin mücevher saatler serginin ışıltısına ışıltı katacak. Ancak serginin başköşesi uzmanlıklarını ve tekniklerini sergileyen saat ustalarına ayrılmış durumda. Jaeger-LeCoultre zanaatkarlarının mahareti 1833’ten beri Manüfaktür’e ev sahipliği eden Joux Vadisi’nin dinginliğini ve ustalığını yansıtıyor. Manüfaktür’ün içinde tevazu ve düzenle işleyen, hassaslık ve karmaşık komplikasyonlara adanmış bir dünya var. 400’den fazla patent ve 1200’ü aşkın mekanizma üreterek saat yapımcılığı tarihine parlak harflerle adını yazdıran bir dünya orası. Şimdi Şanghay’da 185 yıllık Jaeger-LeCoultre zanaatkarlığı kutlanıyor.

Filmlerle Kurulan Düşler, Sinema Sanatına Övgü

Jaeger-LeCoultre on yıldan uzun süredir dünyanın farklı köşelerindeki en prestijli film festivalleriyle omuz omuza çalışıyor. Beyazperdenin yetenekli ve yaratıcı zihinlerini takdir etmeyi amaçlayan Jaeger-LeCoultre, Venedik Uluslararası Film Festivali kapsamında vermeye başladığı Glory to the Filmmaker Award ödülüyle “çağdaş film yapımcılığının gelişmesine olağanüstü katkılarda bulunan” sanatçıları onurlandırıyor. Venedik Uluslararası Film Festivali’nin önceki yıllarında Takeshi Kitano, Sylvester Stallone, Al Pacino gibi saygın isimler bu ödüle layık görüldü. Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award Çin film endüstrisinin gelişimini desteklemek, zanaatkarlığı ve yaratıcılığı onurlandırmak için ilk kez 2018’de Şanghay Uluslararası Film Festivali’nde de verilecek. Ödül sinema dünyasındaki yetenekli isimlerin sıra dışı başarılarına dikkat çekerken Jaeger-LeCoultre ile paylaştıkları ortak değerleri ve vizyonu sembolize ediyor: Zaman uçup gider ama gerçek klasikler baki kalır. Onları baki kılan yaratıcılığın ta kendisidir.

Akan zaman Jaeger-LeCoultre ruhunun ve zanaatkarlığının zamansız ve mükemmel yansımasıdır.