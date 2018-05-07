Jaeger-LeCoultre Polaris Koleksiyonunun yeni üyesi

250 adetle limitli üretilen ve sadece Jaeger-LeCoultre butiklerinde satışa sunulan Polaris Geographic WT. Tasarımın ilham kaynağı Grande Maison’un ikonik modellerinden biri olan 1968 tarihli Memovox Polaris. Tamamen yeniden tasarlanan hatları günlük kullanımda sportif bir hava ve kozmopolit bir görünüm sunarken, özgün modelin iddialı, cüretkar ruhunu korumaya devam ediyor. 42 mm’lik kasada yer alan otomatik kurmalı Jaeger-LeCoultre üretimi Kalibre 936A/1 ise koleksiyona yeni bir fonksiyon ekliyor: Hem gezginler hem de hayatı dolu dolu yaşayanlar için ideal olan “Geographic”.

İkonik Jaeger-LeCoultre fonksiyonundan ilham alan bir Dünya gezgini

Polaris Geographic WT (“World Time”) 24 zaman dilimini kolayca okumanızı sağlayan, saat 10 konumundaki kurma tepesi ile ayarlanan göstergesiyle sizi dünyayı keşfetmeye davet ediyor. Mevsimlere bağlı olarak yaz saati uygulamasına geçen şehirlerde bu bir saatlik zaman farkı beyaz bir yıldız işaretiyle gösteriliyor.

Aksiyon adamları için hem zarif hem de teknik bir kadran

Kadran tasarımı Jaeger-LeCoultre Polaris renklerinin ittifakını vurguluyor; usulca siyaha dönen bir mavi – bu koleksiyonun alametifarikası. Dumanlı mavi kadran Polaris Geographic WT

modeline muhteşem bir derinlik duygusu veriyor. Kadran dekorasyonunda üç ayrı unsur göze çarpıyor: Şehir diski için opalin arkaplan; saat 2 konumunda takvimi, saat 6 konumunda ikinci zaman dilimini ve saat 10 konumunda güç rezervi göstergesini barındıran güneş ışını deseniyle süslü alt kadran; grenleme yöntemiyle finisajlanan kasa arkası.

Siyah ve beyaz renkli iki bölümden oluşan gündüz/gece diski hemen göze çarpıyor ve hem bulunduğunuz şehirde hem de seçilen ikinci zaman diliminde gündüz mü yoksa gece mi olduğunu gösteriyor. Diskteki incelikli ancak göz alıcı detaylardan bir diğeri de, gündüzü belirten küçük güneş (beyaz zemin üzerinde siyah indekslerle) ile geceyi belirten minik yarım ay (siyah zemin üzerine beyaz indekslerle).

İkonik modelin kökenleri

Yeni Jaeger-LeCoultre Polaris serisine Grande Maison’un en ikonik modellerinden biri ilham verdi: Üç taç düğmesi sayesinde kolayca ayırt edilen 1968 Memovox Polaris. Amerikan pazarının önerdiği Polaris ismi 1960’ların cüretkar ve maceraperest ruhunu yansıtıyordu. Özgürlük ve avangartlık ile eşanlamlı Polaris bir devrimi de müjdeledi: Alarm fonksiyonu ve zilin sualtında duyulmasını sağlayan patentli üç katmanlı kasa sırtıyla donatılmış dalgıç saati. O günlerde bu yenilikçi ruh “Aksiyon adamları için” sloganıyla özetlendi. 1965 ile 1968 yılları arasında 1714 adet Memovox Polaris II üretildi. 2018 Jaeger-LeCoultre Polaris modeli ise tepeden tırnağa yeniden tasarlandı: Küçültülen boynuzlar ve inceltilen bezel saate daha çağdaş bir görünüm katarken, okunabilirliği de artırdı. Cilalı ve zımparalanmış yüzeyler serinin yarattığı sportif izlenimi güçlendirdi ve orijinal modeldeki plexiglasın yerine safir kristal kullanıldı.

Limitli edisyon

Yeni Polaris Geographic WT saati, Ocak ayında Cenevre’de gerçekleşen SIHH’te başarıyla tanıtılan Jaeger-LeCoultre Polaris serisini tamamlıyor. Bu model 250 adetle limitli üretildi ve sadece Jaeger-LeCoultre butiklerinde satışta sunuluyor.