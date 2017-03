Jaeger-LeCoultre Master Control serisinin 25. yıl dönümünü üç yeni modelle kutluyor

Master Control koleksiyonunun kimliğinin ayrılmaz parçası klasizm, otomatik mekanizmadan güç alan bu modellerin vintage duruşlarıyla daha da vurgulanmış. Kadranda, iskeletleştirilmiş baton saat ibreleri ve mavileştirilmiş paslanmaz çelik merkezi saniye koluyla kendini gösteren denizci mavisi esintisi, komplikasyonlar ve dakika alt göstergesindeki detaylarda tekrarlanıyor. Tüm modellerin kadranlarının dış çeperlerine uygulanan dairesel saten-fırça finisaj, merkezdeki opalin finisajı iyice belirginleştiriyor.



Master Control Date

Its clean, rounded lines reflect the essence of the Master Control collection, with its emblematic numerals 6, 9, and 12 retained, and the 3 making way for a date indication. With its automatic movement housed in a 39 mm case, this model is an elegant and reassuring presence on the wrist. Sade ve yuvarlak hatlarıyla Master Control koleksiyonunun özünü yansıtan bu modelde ikonik 6, 9 ve 12 indeksleri yerlerini korurken, 3 indeksi tarih göstergesine yer açmak için kaldırılmış. Otomatik mekanizmayla donatılmış 39 mm kasa çapına sahip model bilekte şık ve güçlü bir duruş sergiliyor.



Master Chronograph

Kronograf (zaman tutma) işlevine sahip model Master Control koleksiyonunun belirleyici estetik çizgilerini korurken, aynı zamanda vintage stilden ilham alan çağdaş bir tasarım sunuyor. Kasa çerçevesinde konumlandırılan çift kronograf butonları kullanım kolaylığı sağlarken; kronograf saat ve dakika sayaçları da kadran üzerine simetrik olarak yerleştirilmiş. Canlandırıcı etkiye sahip denizci mavisi kadranın dış çeperini zarifçe dolanan takimetrenin tonlarında tekrarlanıyor.



Master Geographic

Master Control koleksiyonunun en ikonik serisi Master Geographic, seyahat tutkunlarına ikinci zaman dilimini asil bir şekilde okumalarını sağlayan modellerden oluşuyor. Yeni Master Geographic modelinde, kadranın alt kısmındaki pencereden tüm zaman dilimlerini temsil eden 24 dünya şehrinin isimleri okunuyor. Saat 10 konumuna yerleştirilmiş ikinci kurma tepesi ile ikinci zaman dilimi kolayca ayarlanabiliyor.