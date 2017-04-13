İZSİZ : “İNŞAAT SEKTÖRÜNDE BÜYÜMEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ”

“İnşaat sektöründe 2 yıldır işler kötü”

2 yıldır işler kötü Ortadoğu'da Türkiye'nin çok önemli bir güç olduğunu anlatan İzsiz, inşaat sektörü bağlamında da Türkiye'nin içinde bulunduğumuz bölgede en etkin güç olduğundan söz etti. Suriye'de meydana gelen savaş ve devam eden terör olayları nedeniyle son 2 yıldır Türkiye'nin inşaat sektörü anlamında geriye düştüğünü ve eskisi gibi işlerin olmadığını da anlatan İzsiz, “İki yıldır kabul edelim ki bölgemizde maalesef ekonomik manada belki çok anlamlı bir fotoğraf yok ama ben umut ediyorum 16 Nisan ile birlikte Türkiye'de çok güzel ve güneşli günleri hep birlikte göreceğiz” dedi. Gurbetçiler yatırım yapacak Avrupa'da yaşayan Türk nüfusunun sayısının 5 milyon civarında olduğunun altını çizen İzsiz, yurtdışındaki Türklerin kazanımlarını gayrimenkule yönelttiğini ve bu anlamda da öncelikli tercilerinin Türkiye olacağını da belirtti. Yatırımcı ve tüketici bulmakta inşaat sektörünün bu manada zorluk çekmeyeceğini belirten İzsiz, “Avrupa'da eski kazanım kalmadığı gibi yabancı düşmanlığından da söz edebiliriz. Ve haliyle orada yaşayan yurttaşlarımız ata yurdu memleketlerine yatırım yapmak istiyorlar. Bunu ziyadesiyle görebiliyoruz. Ben bu nedenle Avrupa'daki hemşehrilerimizden ciddi bir yatırım bekliyorum. Yine Rusya'da, Azerbaycan'da ve İran'da önemli yatırımcılar olduğundan da söz edebilirim” diye konuştu. Araplar en önde gidiyor İnşaat sektörüne yatırım anlamında en önemli desteği Arapların verdiğini de anlatan İzsiz, Türkiye'nin gayrimenkul ile inşaat sektörü ile ayakta kaldığından da söz etti. “İnşaat sektörü varsa ekonomimiz de iyi manada vardır. Bu sektör ülkemizin ekonomisine olumlu etki ettiği gibi yüzde otuzunu da oluşturuyor. Özellikle Arap Yarımadası'nda ve bilhassa da Kuveyt'te ülkemize ciddi bir ilgi olduğundan söz edebilirim” diyen İzsiz, “Arap ülkelerine hitap ediyoruz. İnşaat sektörünü çok büyük ölçekte ve belki bu sektörü ayakta tutan pazarın bu Ortadoğu pazarı olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar artık yatırımlarını gayrimenkul şeklinde değerlendirmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Delta Holding olarak inşaat sektörünün başarılı markalarından biri olduklarını vurgulayan İzsiz, “Gayrimenkul ekonomimizi ayakta tutan sektör. Biz de bu sektörün önemli isimlerinden birisiyiz. Bugüne dek bu sektörde aşağı yukarı 20 seneyi geride bırakacağız. Bu gelişimimizi de hep beraber izleyip gördük. 5 bine yakın konut üretmişiz ve ürettiğimiz her proje kendi alanında kendi özelinde çok önemli bir proje olma özelliğini taşımış. Hiçbir projemiz aksamamış ve zamanında tamamlanmış. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte projelerimiz devam edecek. Lansman mayıs ayında Mayıs ayının başında Delta Dubai Towers projesinin lansmanını yapacağız. Delta Dubai Towers projemiz. Çok güzel bir proje olacak. Onu özel kılan farklı şeyler var. Bunlardan biri, projenin kendi içinde 2 bin 500 metrekare aqua parkı var, sondajını yapmış değiliz ama bölgemizde termal su olduğunu biliyoruz dolayısıyla belki de İstanbul'daki ilk termal suyun kullanıldığı rezidans olma özelliği taşıyacak. Bunun yanında karma bir proje olacak. İçinde otel, home office, rezidanstan oluşacak olan, AVM'si olan bir proje olacak. Bulunduğu lokasyon itibariyle de güzel bir proje olacağını söyleyebilirim. İnşallah Mayıs başında bunun lansmanını hep birlikte yapacağız”

. Sadece inşaatla olmaz İnşaat sektörü gibi diğer sektörlerinde ekonominin değerinin yükselmesi için olmazsa olmaz olduğunu söyleyen İzsiz, özellikle sanayi ve tarım alanında Türkiye'nin gelişme kaydetmesi gerektiğinden belirterek şöyle konuştu, “Belki kısa vadede inşaat sektörü bizim çıkışımızın bir nedeni olur ama sanayi ve tarımda da atılım yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Sanayileşme de mutlaka ekonominin devamlılığı için üretime gitmeliyiz. Üretim yapmalıyız. Tarım alanında ürün çeşitliliğimizi ve sayısını arttırmalıyız. Böylece ülkemiz de ekonomimiz de daha çok kazanacaktır”

"Beylikdüzü iyi yönetilmiyor"

Yerel siyasete ilişkin de açıklamalarda bulunan AK Partili İzsiz, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ve belediyeyi de hedef aldı. “Beylikdüzü maalesef iyi yönetilmiyor” diyen İzsiz, Belediye Başkanı İmamoğlu ile geçmiş yıllara dayanan bir dostluğu olduğunu fakat bu dostluğun onu eleştirmesine engel olmadığını söyledi. İzsiz, “Doğrusu yeni seçilen bir yönetimin olduğu bir ilçenin de meclis üyesi olarak ben ilk dönem kendi grubumdaki arkadaşlara da mevcut yönetime bir zaman tanınması gerektiğini söylemiştim. Daha sonra yapılacak icraatları göz önünde bulundurarak muhalefet etmeliyiz diye fikirlerimi paylaşmıştım. Şimdi 3 yılı geride bırakıyoruz. Bu 3 yıl artık bize yorum yapma hakkı tanıyor. Beylikdüzü Belediye Meclisi'nde bu anlamda konuşmalarımız oluyor. Benim kanaatim şu ki Beylikdüzü'nün çok daha gündem olması gerektiği. Şu anki mevcut yönetimin Beylikdüzü'ne pek bir katkı sağlamadığını düşünüyorum. Bunları söylerken salt muhalefet olsun diye söylemiyorum. Hepsi bilgiye, belgeye dayalı şeyler” diye konuştu.