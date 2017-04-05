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"İZMİR'İN MARMARAY'I İÇİN İHALEYE ÇIKIYORUZ"

05 Nisan 2017 Çarşamba 15:11
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Başbakan Yıldırım, "İzmir'in Marmaray'ını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. İzmir Körfezi'ne bir tüp geçiş ve bir gerdanlık takacağız. Çiğli'den Narlıdere'ye artık 6 dakikada geçecek İzmirli." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Alsancak Atatürk Voleybol Salonu'nda düzenlenen "101 Dev Eser"in toplu açılış töreninde konuştu.

Başbakan Yıldırım, "CHP'li bir densiz milletvekilinin dediği gibi demiyoruz, İzmir vatanseverleri denize dökmez, İzmir PKK'yı, FETÖ'yü denize döker, Türkiye düşmanlarını denize döker. İzmir ile sen dalga mı geçiyorsun? İzmir, istiklalin, zaferin başarıyla kazandırıldığı şehirdir. İzmir, Cumhuriyet'i kuran şehirdir. İzmir, demokrasiyi, çok partili hayatı başlatan şehirdir. İzmir, her zaman Türkiye'nin dünyaya açılan aydınlık yüzüdür. Sizin gibi kin, nefret kusan insanların İzmir'de yeri yok, İzmirlilerin arasında yeri yok." diye konuştu.

'16 Nisan'da millete karşı siyasetin işe yaramadığını göreceksiniz'
Yıldırım, "CHP, Atatürk'ten partiyi devraldığında Atatürk onlara bir vasiyet etti, 'Muasır medeniyetler seviyesine Türkiye'yi taşı'. Onlar o gün vasiyeti vesayet anlamışlar ve vesayetin peşinden bir türlü ayrılmıyorlar. Yahu kardeşim yanlışı düzeltin. Atatürk vasiyet etti, 'vesayet' demedi. Vesayetten bu ülkeye hayır gelmez. Milletin iradesine tabi olun. İtaat edin millete, rahat edin. Millete karşı, millete rağmen siyaset olmaz, 16 Nisan'da da millete karşı siyasetin işe yaramadığını siz de göreceksiniz." dedi.

'İzmir'in Marmaray'ı için ihaleye çıkıyoruz'
Başbakan Yıldırım, "İzmir'in Marmaray'ını, tüp geçişini bu sene içinde ihaleye çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. İzmir Körfezi'ne bir tüp geçiş ve bir gerdanlık takacağız. Çiğli'den Narlıdere'ye artık 6 dakikada geçecek İzmirli. İzmir'e çok yakışacak." dedi.

Anadolu Haber Ajansı
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