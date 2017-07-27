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İzmir'deki orman yangını

27 Temmuz 2017 Perşembe 13:44
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Bayındır ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları, 8 helikopter ve 4 amfibi uçağın desteğiyle devam ediyor

İzmir'deki orman yangını
İZMİR (AA) - İzmir'in Bayındır ilçesinde önceki gün ormanlık alanda çıkan yangına 8 helikopter, 4 amfibi uçağı, 150 arazöz ve çok sayıda iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Kızılkeçili ile Ovacık mahalleleri arasında bulunan Lütuflar mevkisindeki ormanlık alanda 25 Temmuz'da başlayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 

Sabah saatlerinde yeniden çalışmalara katılan 8 helikopter ile 4 amfibi uçak, ekiplere destek veriyor. 

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün sorumluluk alanındaki illerden gönderilen takviye personel, 150 arazöz, 18 dozer ve 40 su tankeri ve yer ekipleriyle çalışmalar devam ediyor.

- Alevler kontrol altına alındı

Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, alevlerin kontrol altına alındığını, hem havadan hem de karadan soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. 

Yaklaşık 500 hektarlık alanın zarar gördüğünün tahmin edildiğini bildiren yetkililer, söndürme işlemlerinin ardından yapılacak incelemeyle net sonuçlara ulaşılacağı bilgisini paylaştı.

Dün gece Karaköy ve Kabaçınar mahallelerini tehdit eden yangının da kontrol altına alındığı kaydedildi. 

- "Allah tekrar göstermesin"

Karaköy Mahallesi sakinlerinden Yusuf Mucuk (59), yaptığı açıklamada, rüzgarın etkisiyle evlerine doğru ilerleyen yangını söndürme çalışmalarına katıldıklarını söyledi.

Mucuk, mahalle sakinlerinin seferber olduğunu belirterek, "Köyün içindeki yaşlılar ambulanslarla ve araçlarla Turgutlu ve çevre köylere sevk edildi. Bizler de yangını söndürme çalışmalarına katıldık. Çok korktuk. Dün akşam burada cehennemi yaşadık. Allah tekrar göstermesin." diye konuştu.

Aynı mahallede iki oğlu ve torunlarıyla yaşayan Atiye Mete (78) de dün akşam saatlerinde rüzgarın etkisiyle alevlerin evlerine doğru ilerlediğini ancak rüzgarın tersten esmeye başlamasıyla büyük bir felaketten kurtulduklarını anlattı.

Mete, "Çok korktuk ama rüzgar ters yönden esince ve ekipler müdahale edince yangın bizim evlere gelmedi. Ben zaten evimi terk etmedim." dedi.


Anadolu Haber Ajansı
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