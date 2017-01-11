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İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı

11 Ocak 2017 Çarşamba 12:21
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Bornova ilçesinde buzlanma nedeniyle 20 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

İzmir'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 7 yaralı
İZMİR (AA) - İzmir'in Bornova ilçesinde yoldaki buzlanma nedeniyle 20 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, biri asker 7 kişi yaralandı.

Ankara Caddesi'nde yoldaki buzlanma nedeniyle 4'ü yolcu otobüsü, biri askeri araç, kamyon, kamyonet, minibüs ve otomobilin de yer aldığı 20 araç kayarak birbirine çarptı.

Kazada, 26 AG 708 plakalı otomobilin sürücüsü Seyit Gök (26) olay yerinde hayatını kaybederken, biri er 7 kişi ise yaralandı. 

Sağlık ekiplerince Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gök'ün cesedi, olay yeri incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan araç sürücülerinden Mehmet İşçen, Antalya'nın Korkuteli ilçesinden geldiklerini belirterek "Yaklaşık 70 kilometre hızla gidiyorduk. Ben yavaş yavaş frene bastım ama yoldaki buzlanma nedeniyle araç durmadı. Daha büyük bir facia olabilirdi, Allah korudu." dedi.

Kaza nedeniyle cadde trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, kent genelinde yollardaki buzlanma nedeniyle çok sayıda kaza meydana geldi.


Anadolu Haber Ajansı
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