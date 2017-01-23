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İzmir'de tarihi eser operasyonu

23 Ocak 2017 Pazartesi 11:00
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Selçuk ilçesinde antik Yunan ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de tarihi eser operasyonu
İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk ilçesinde antik Yunan ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen çok sayıda tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, bir şüphelinin İsabey Mahallesi Kalealtı mevkisinde fotoğraflarını gösterdiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Teknik takibin ardından tarihi eserleri satmaya çalışan kişinin S.D. olduğu belirleyen ekipler, Selçuk İlçe Jandarma Komutanlığı ile düzenlenen ortak operasyonda zanlıyı gözaltına aldı.

S.D'nin evindeki aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen tanrıça heykeli başı, 11 altın sikke, mühür ve bu eserlerin yer aldığı 10 fotoğraf ele geçirildi.

Fotoğrafları inceleyen ekipler, zanlının kullandığı diğer ev ve iş yerlerinde yapılan aramada da 43 parça tarihi eser buldu. 

Fotoğrafları çektiği belirlenen M.A'nın evine düzenlenen operasyonda da 26 taş eser, 20 sikke, bir yer ölçüm cihazı, mercek pusula, bir dedektör ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

M.A, ekipler tarafından gözaltına alındı.

Tarihi eserler, Efes Müze Müdürlüğüne teslim edildi.


Anadolu Haber Ajansı
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