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İzmir'de şehit ailesini duygulandıran tören

18 Eylül 2017 Pazartesi 17:35
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Terörle mücadele ederken şehit olan Burhan Aktürk'ün ismi, Tire ilçesinde mezun olduğu ortaokula verildi - Törene davet edilen ancak isim değişikliğinden haberdar olmayan şehit Babası Cafer Aktürk ve annesi Nazife Aktürk, okul tabelasını görünce gözyaşlarını tutamadı

İzmir'de şehit ailesini duygulandıran tören
İZMİR (AA) - Terörle mücadele ederken şehit olan Jandarma Komando Asteğmen Burhan Aktürk'ün ismi, İzmir'in Tire ilçesinde mezun olduğu ortaokula verildi. 

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terörle mücadele ederken 14 Eylül 1996 yılında şehit düşen Burhan Aktürk'ün isminin mezun olduğu ortaokula verilmesi nedeniyle düzenlenen törene durumdan haberdar olmayan şehidin annesi Nazife Aktürk ve babası Cafer Aktürk de davet edildi.

Kaymakam Hasan Tanrıseven, kendisiyle okula gelen şehidin babası Aktürk'e okulun tabelasını göstererek, "Cafer amca bak tabelaya ne yazıyor" dedikten sonra tabelayı okuyan Aktürk çifti gözyaşı dökerek Tanrıseven'e sarıldı. 

- "Şehidin adı sonsuza kadar yaşayacak"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kaymakam Tanrıseven, Aktürk'ün en yüksek mertebe olan şehitliğe ulaştığını söyledi.

Okulun isminde değişiklik yapmak için İzmir Valiliğine yaptıkları teklifin kabul edildiğini aktaran Kaymakam Tanrıseven, "Valimiz sayın Erol Ayyıldız'ın onayı ile şehidimizin adı mezun olduğu okula verildi. Sizler bu vatan için oğlunuzu şehit verdiniz. Devletimiz her zaman şehitlerimizin hizmetindedir. Biz de sizin emrinizdeyiz. Vatan size minnettardır. Bu okuldan binlerce Burhan Aktürk'ler yetişecek, şehidimizin adı bu okulumuzda ebediyete kadar yaşayacak." dedi.

 Konuşması sırasında duygulandığı görülen şehidin babası Aktürk, oğlunun ismini okulda görmekten büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. 

İsim değişikliğinde emeği geçenlere teşekkür eden Aktürk, "Bizim için çok büyük sürpriz oldu. Böyle bir şeyden haberimiz yoktu. Başta Kaymakamımız olmak üzere emeği geçen herkesten Allah razı olsun." diye konuştu. 

Anne Nazife Aktürk de konuşması sırasında gözyaşı dökerek, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Oğlumun ismini okul tabelasında gördüğümde ne yapacağımı bilmedim. Allah razı olsun hepinizden. Bizleri çok memnun ettiniz." ifadelerini kullandı.  

Daha sonra şehit ailesi okulu gezdi. Şehit Burhan Aktürk'ün mezun olduğu 5-B sınıfına giden çift çocuklarının sırasına oturdu. Aktürk çifti bu sırada da duygu dolu anlar yaşadı.


Basın Bülteni
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