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İzmir'de otomobil ve çöp konteynerinde patlama

29 Mart 2017 Çarşamba 10:37
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- Buca'daki ilk patlamada bir otomobilde bulunan iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri yaralandı

İzmir'de otomobil ve çöp konteynerinde patlama
 İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu araçta bulunan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Daha sonra çevredeki bir çöp konteynerinde de patlama oldu.
Alınan bilgiye göre, Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.
Bu olaydan birkaç dakika sonra yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir çöp konteynerinde de patlama oldu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.
Patlamaların nedeni araştırılıyor.


Anadolu Haber Ajansı
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