İzmir'de otomobil ve çöp konteynerinde patlama

Alınan bilgiye göre, Çamlıkule Mahallesi 254 Sokak'ta bir otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Araçta bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen iki kişiden biri hayatını kaybetti, diğeri ise yaralandı.

Bu olaydan birkaç dakika sonra yaklaşık 300 metre uzaklıkta bulunan bir çöp konteynerinde de patlama oldu.

Olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralı, çevredeki bir hastaneye kaldırıldı.

Patlamaların nedeni araştırılıyor.

İZMİR (AA) - İzmir'in Buca ilçesinde bir otomobilde meydana gelen patlama sonucu araçta bulunan iki kişiden biri öldü, diğeri yaralandı. Daha sonra çevredeki bir çöp konteynerinde de patlama oldu.Anadolu Haber Ajansı