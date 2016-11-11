İzmir'de gıda zehirlenmesi

İZMİR (AA) - İzmir'de iki hastanede, hasta yakını ve çalışanlardan oluşan 85 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Behçet Uz Çocuk Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bazı hasta yakınları ve personelinde baş dönmesi ve kusma şikayetleri görüldü.

Bu kişiler, bulundukları hastanelerde tedavi altına alındı.

İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Aydın Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın basit nitelikte bir gıda zehirlenmesi olduğunu söyledi.

Behçet Uz Çocuk Hastanesinde 40, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise 45 kişinin tedavi altına alındığı belirten Er, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin hasta yakını ve hastane personelinden oluştuğunu kaydetti.

Er, "Tedavi edilen hastalar taburcu edilmeye başlandı. Hastanelerin acil servisleri çalışmakta ve işleyiş olarak herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." dedi.

Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Anadolu Haber Ajansı