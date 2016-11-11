banner181

banner100


BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

İzmir'de gıda zehirlenmesi

11 Kasım 2016 Cuma 02:07
Bu haber 690 kez okundu

İki hastanede, hasta yakını ve personelden oluşan 85 kişi tedavi altına alındı

İzmir'de gıda zehirlenmesi
İZMİR (AA) - İzmir'de iki hastanede, hasta yakını ve çalışanlardan oluşan 85 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Behçet Uz Çocuk Hastanesi ile Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bazı hasta yakınları ve personelinde baş dönmesi ve kusma şikayetleri görüldü.

Bu kişiler, bulundukları hastanelerde tedavi altına alındı. 

İzmir Güney Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Aydın Er, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın basit nitelikte bir gıda zehirlenmesi olduğunu söyledi.

Behçet Uz Çocuk Hastanesinde 40, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise 45 kişinin tedavi altına alındığı belirten Er, zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerin hasta yakını ve hastane personelinden oluştuğunu kaydetti.

Er, "Tedavi edilen hastalar taburcu edilmeye başlandı. Hastanelerin acil servisleri çalışmakta ve işleyiş olarak herhangi bir sıkıntı söz konusu değil." dedi.

Konuyla ilgili idari soruşturma başlatıldı.

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2016 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.