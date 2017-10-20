İZMİR ADNAN MENDERES ABD’DE ÖRNEK GÖSTERİLDİ

TAV Havalimanları tarafından işletilen ve tasarımı ve inşaatı TAV İnşaat tarafından gerçekleştirilen İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali ABD Yeşil Binalar Konseyi tarafından yayınlanan “LEED in Motion: Transportation” raporunda örnek gösterildi. Ulaştırma sektöründe Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Liderlik Sertifikası (LEED) alan projelere odaklanan raporda yer verilen 12 projeden biri de İzmir Adnan Menderes oldu.



TAV Ege Genel Müdürü Erkan Balcı “TAV Havalimanları olarak sürdürülebilirliği tüm operasyonlarımızın odağına koyuyoruz. Yolcularımıza güvenli, hızlı ve konforlu bir hizmet sunarken faaliyetlerimizin çevresel etkilerini de en aza indirmek üzere çalışıyoruz. Enerji verimliliği konusunda yatırımlarımızı sürdürerek karbon salımlarımızı en aza indirmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda kendi elektriğimizin bir kısmını güneş enerjisinden üretiyoruz. Uluslararası ölçekte yürütülen çalışmaları yakından takip ederek en yüksek standartlara uyum sağlamak üzere çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.



ABD Yeşil Binalar Konseyi USGBC CEO’su Mahesh Ramanujam “Ulaştıma projelerinin genellikle yüksek işletme maliyetleri, su ve enerji tüketimi ve atık üretimi nedeniyle günlük hayatımızda ve çevre üzerinde ciddi etkileri bulunuyor. Bu projeler, LEED yeşil bina stratejilerini kullanarak verimli, ekonomik ve sürdürülebilir ulaşım birimlerine dönüşüyor ve ekonomi, çevre, üretkenlik ve insanların refahı açısından olumlu katkı sağlıyor” dedi.



İzmir Adnan Menderes Havalimanı İç Hatlar Terminali Türkiye’de LEED sertifikası alan ilk terminal binası oldu. İzmir, aynı zamanda karbon salımlarını nötralize ederek Avrupa’daki en çevreci 20 havalimanı arasına girdi. Yeni terminalde 5200 metrekarelik fotovoltaik panel bulunan havalimanı, yılda 450 bin kilovat/saatlik elektriği güneş enerjisinden üretiyor. Doğalgazdan elektrik, ısınma ve soğutma enerjisi üreten trijenerasyon tesisini de devreye alan TAV, böylece elektrik giderlerinde yüzde 37 verimlilik sağladı. Geçtiğimiz yıl 12 milyon yolcuya hizmet veren Adnan Menderes Havalimanı, yolcu konforundan ödün vermeksizin enerjiyi verimli kullanmak üzere bir dizi uygulamayı hayata geçirdi. Atık yönetimi, otomatik aydınlatma kontrolü, LED aydınlatma kullanımı, doğalgazdan elektrik, ısıtma ve soğutma enerjisi üreten trijenerasyon tesisi bu uygulamalar arasında bulunuyor. TAV Havalimanları tarafından yapılan ve işletilen Suudi Arabistan’ın Medine Havalimanı da LEED Gold sertifikasına sahip.



“LEED in Motion: Transportation” raporuna şuradan ulaşılabilir: "LEED in Motion"

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