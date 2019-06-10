İzlanda'ya nota! Fırça ne anlama geliyor?

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda İzlanda ile yapacağı karşılaşma öncesinde Keflavik Havalimanı'na gelen Milli Takım kafilesinin, ülkeye girişleri sırasında İzlandalı yetkililer tarafından gördüğü muameleye ilişkin Türkiye'nin Oslo Büyükelçiliği aracılığıyla İzlanda'ya durumu kınayan nota verildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı'nın ülkeye girişi sırasında İzlandalı yetkililer tarafından uzun süre pasaport kontrolünde bekletilmesine, eşyalarının detaylı aranmasına ve milli futbolculara yönelik saygısız ve saldırgan tavırlara dikkat çekildi.

Notada, A Milli Futbol Takımı'na yönelik muamele kınandı ve ek güvenlik tedbirlerinin alınması talep edildi.

Ayrıca Türkiye'nin Oslo Büyükelçisi Fazlı Çorman, Türkiye'nin rahatsızlığını vurgulamak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere İzlanda'ya doğru yola çıktı.

Bulaşık fırçası ne anlama geliyor?

Konya'dan özel uçakla İzlanda'nın Keflavik Havalimanı'na giden Türkiye A Milli Futbol Takımı kafilesi, ülkeye girişleri sırasında yaklaşık 3 saat pasaport kontrolünde bekletilmiş ve İzlandalı bir taraftar, futbolcu Emre Belözoğlu'na bulaşık fırçası uzatmıştı. Yaşananlar 10 yıllık başka bir skandalı ortaya çıkardı.

Sözcü'nün haberine göre Belözoğlu'na uzatılan fırçası, 10 yıllık başka bir skandalı daha gün yüzüne çıktı.

2009 yılında ABD'nin büyük ev eşyası üreticilerinden Amerikan Nevell–Rubbermaid şirketi tarafından üretilen tuvalet fırçalarının ABD'de 'Turk's Head (Türk kafası)' etiketiyle satıldığı ortaya çıkmıştı.

TÜRKLERİN UYARILARI SONUCU PİYASADAN KALDIRILMIŞTI

ABD'de temizlik firmasında görevli bir Türk'ün uyarısı sonucu fark edilen skandalın durdurulması için Türk-Amerikan Hukuki Savunma Fonu (TALDF) şirket yönetimi nezdinde girişimde bulunmuş ve 2008'de 90 ülkede 6.5 milyar dolarlık ev eşyası satışı gerçekleştiren Rubbermaid yönetimi yaptığı inceleme sonucunda, "Bu etiketleme bize ait değil. Ama biz tüm pazarlama ekiplerimizi ve satış yaptığımız süpermarketleri bu tün tanımlamanın kullanılmaması konusunda eğiteceğiz" sözü verilmişti.

Newell-Rubbermaid tarafından üretilen ve 'Turk's Head (Türk kafası)' ismiyle satılan tuvalet fırçaları ABD'deki Türklerin uyarıları sonucu piyasadan kaldılmıştı.

Şirkette çalışan bir Türk'ün uyarısı sonucu fark edilen skandal ABD'de faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu Türk-Amerikan Koalisyonu avukatları Bruce Fein ve David Saltzman'ın çabalarıyla önlenmiş ve Rubbermaid'ten 'Türk Kafası' isminin üründen çıkarılması, ürünün piyasadan çekilmesi ve gelecekte bu ismin kullanılmaması sağlanmıştı.

https://www.roofingsuperstore.co.uk/product/turks-head-brush-4.html

HALA BU ADLA SATILIYOR

Ancak ucu yuvarlak fırçalar hala bu adla satılıyor. "Turk's head brush" yani "Türk başı fırça" bu tür fırçalar için hala kullanılıyor. Sarığa benzetilen fırça tipine verilen bu isim İzlanda'lı taraftarın alay etmek amacıyla kullandığı fırçaya yeterince benzemese de akla bu tanımı getiriyor.