İyi Aydınlatılmış Spor Tesislerinin Farkını OSRAM’la Keşfedin

Tenis kortu, yüzme havuzu, basketbol ya da halı sahalardaki aydınlatmanın sporseverler için ne kadar önemli olduğunu düşündünüz mü? Spor tesislerinde birçok kural ve uyulması gereken standartlar mevcuttur. Belirli sporlar için kurallar, farklı ortamlar için standartlar ve kuşkusuz güvenlik kuralları vardır. Ayrıca, enerji tasarrufu açısından sürdürülebilirlik de önemli bir konudur. Bir spor tesisi için doğru aydınlatma çözümünü bulmak sadece donanımla olmaz. Doğru yerde doğru aydınlatma armatürleri ve kontrolünü planlamak da şarttır. Ana alanın tekdüze aydınlatılması kadar, optimum parlama azaltması; dikey ve yatay aydınlık ile ışık emisyonunun azaltılması da önemlidir.



OSRAM her zaman doğru aydınlatma tasarımının bir sonucu olan aydınlatma armatürlerinin ve kontrollerin karışımından oluşan özgün çözümler öneriyor. Bu çözümler ayrıca enerji tasarrufu da sağlıyor. Örneğin, mevcut sistemlerin yenilenmesi ışıklar için genel enerji giderlerini yılda %50 azaltmayı mümkün kılıyor. İlgi çeken bir spor tesisinin sahibi olmak isteyen yatırımcılar, genel gider ve bakım masraflarını düşürmeyi hedefleyen işletmeciler ve hepsinden önemlisi iyi bir spor tesisi deneyimini yaşamak isteyen sporseverler OSRAM’ın aydınlatma çözümleri ile farkı keşfedebilirler.