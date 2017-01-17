banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaGÜNCEL

İyi Aydınlatılmış Spor Tesislerinin Farkını OSRAM’la Keşfedin

17 Ocak 2017 Salı 16:37
Bu haber 526 kez okundu

Aydınlatma sektörünün lider kuruluşu OSRAM; otomotiv, bina ve dış mekan aydınlatmaları alanlarında inovatif çözümler sunuyor. Spor tesisleri için en doğru aydınlatma çözümleri ise yine OSRAM tarafından geliştirildi.

İyi Aydınlatılmış Spor Tesislerinin Farkını OSRAM'la Keşfedin
Tenis kortu, yüzme havuzu, basketbol ya da halı sahalardaki aydınlatmanın sporseverler için ne kadar önemli olduğunu düşündünüz mü? Spor tesislerinde birçok kural ve uyulması gereken standartlar mevcuttur. Belirli sporlar için kurallar, farklı ortamlar için standartlar ve kuşkusuz güvenlik kuralları vardır. Ayrıca, enerji tasarrufu açısından sürdürülebilirlik de önemli bir konudur. Bir spor tesisi için doğru aydınlatma çözümünü bulmak sadece donanımla olmaz. Doğru yerde doğru aydınlatma armatürleri ve kontrolünü planlamak da şarttır. Ana alanın tekdüze aydınlatılması kadar, optimum parlama azaltması; dikey ve yatay aydınlık ile ışık emisyonunun azaltılması da önemlidir.

OSRAM her zaman doğru aydınlatma tasarımının bir sonucu olan aydınlatma armatürlerinin ve kontrollerin karışımından oluşan özgün çözümler öneriyor. Bu çözümler ayrıca enerji tasarrufu da sağlıyor. Örneğin, mevcut sistemlerin yenilenmesi ışıklar için genel enerji giderlerini yılda %50 azaltmayı mümkün kılıyor. İlgi çeken bir spor tesisinin sahibi olmak isteyen yatırımcılar, genel gider ve bakım masraflarını düşürmeyi hedefleyen işletmeciler ve hepsinden önemlisi iyi bir spor tesisi deneyimini yaşamak isteyen sporseverler OSRAM’ın aydınlatma çözümleri ile farkı keşfedebilirler.
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.